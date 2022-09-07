شكرا لبحثكم عن خبر أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، استقرار مساء الثلاثاء في أسواق الصرف بالعاصمة عدن. وحسب مصادر مصرفية ل(عدن تايم) فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء، هي على النحو التالي:- 1121ريال يمني للشراء 1128ريال يمني للبيع الريال السعودي 295ريال يمني للشراء 297ريال يمني للبيع وبهذا تكون اسعار الصرف قد سجلت استقرار مساء اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.