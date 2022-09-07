شكرا لبحثكم عن خبر توضيح السلطة المحلية في التواهي بشأن ظهور كمية من المخلفات المختبرية في شواطئ المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدرت السلطة المحلية بمديرية التواهي، توضيحا هاما حول كمية من المخلفات المختبرية الطبية بشاطئ بحر منتجع العروسة في حي فتح.

وجاء في التوضيح ما يلي:

تلقينا في السلطة المحلية بلاغا يفيد بنفوق كمية من المخلفات المختبرية الطبية الى شاطئ بحر العروسة في حي فتح. وعليه فقد قامت السلطة في المديرية ممثلة بالمدير العام م. كتبي عمر بالاتي:

اولا:

١. باشرت السلطة المحلية والجهات ذات الإختصاص بالنزول الى الموقع لمعاينة تلك المخلفات المختبرية والتي هي عبارة عن كبسولات فحص مختبرية طبية مستخدمة.

٢. تم رفع المخلفات وأخذ عينة وإرسالها الى المختبر المركزي في المحافظة بمستشفى الجمهورية، لإجراء فحص لتلك المخلفات، تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ/ احمد حامد لملس، لتزويدنا بتقرير مفصل حول العينات وبياناتها للإطمئنان بشكلا أكثر.

ثانيا:

تؤكد السلطة المحلية بمديرية التواهي حرصها الشديد على متابعة هذا الأمر، حرصا منها على سلامة رواد شواطئ المديرية و نظافة البيئة.

هذا وإذ تعبر السلطة في المديرية عن شكرها وتقديريها لوزير الدولة محافظ المحافظة الأخ/ احمد حامد لملس، الذي بذل جهودا مشكورا عليها قضت في تسهيل الإجراءات المتخذه خلال الساعات الماضية.

كما تثمن السلطة دور قيادة وأفراد خفر السواحل في المحافظة ممثلة بالعميد/ عبد الرب، الذين بذلوا جهودا كبيرة وتواجدوا في الموقع منذ الساعات الأولى من يومنا هذا الثلاثاء، إضافة الى مكتب الأشغال ممثلا بالمهندس/ وليد الصراري، الى جانب مكتب الصحة، وصحة البيئة، والشؤون البحرية، وحماية البيئة البحرية.

صادر عن :

السلطة المحلية بمديرية التواهي - العاصمة عدن

الثلاثاء

الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٢م