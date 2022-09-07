شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يتفقد مقر وزارة الدفاع بالعاصمة عدن ومعسكر بدر والصولبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام الفريق الركن محسن الداعري وزير الدفاع اليوم بزيارة تفقديه لمقروزارة الدفاع في العاصمة عدن. وكان في استقباله اللواء الركن فضل حسن محمد قائدالمنطقة العسكرية الرابعة وعددا من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والقادة والضباطوقد طاف الوزير خلال الزيارة على مكاتب الدوائر والإدارات التي تفتقد لأهمالضروريات كالتيار الكهربائي والتجهيزات اللازمة للعمل ووجه الوزير رؤساء الهيئاتومدراء الدوائر برفع الاحتياجات العاجلة التي يمكن من خلالها استعادة نشاط الوزارةوشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل انتشال مقر الوزارة من وضعه الحالي والمترديبسبب له بنية الوزارة من عبث وإهمال في الماضي مؤكدابأن قيادة الوزارة ستبذل كل ما تستطيعه من أجل توفير الإمكانيات والاحتياجات لمقرالوزارة وطالب الجميع بالإحساس بالمسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة

وفي السياق نفسه زار وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري معسكرالصولبان وطاف في مباني قيادة المعسكر وميادين التدريب وقاعات المعسكر والمجهزة بأحدثالوسائل وكان في استقباله العميد الركن اوسان فضل العنشلي قائد قوات العاصفةواستمع الوزير إلى شرح عن أبرز المهام التدريبية والتعليمية لرفع مستوى المقاتلينو الجاهزية القتالية

رافق الوزير في الزيارة لمعسكر الصولبان اللواء فضل حسن قائد المنطقة الرابعةو اللواء علي حسن البيشي واللواء محمد بن محمد الردفاتي رئيس هيئة التدريب واللواءأحمد المرزوقي رئيس هيئة القوى البشرية والعميد عبدالرحمن عسكر قائد معسكر بدر وعددمن الضباط والقادة في للوزارة