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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة امنية في مديرية احور بمحافظة ابين، واسفر عن استشهاد 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

الارياني: الهجوم الإرهابي في ابين يؤكد التخادم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعده" والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والأضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وعبر الارياني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء من افراد الحزام الأمني الذين قضوا في الهجوم الارهابي، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بأحور ابين، لن يثني القوات المسلحة من محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها وتطهير الوطن من عبثها وإجرامها، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة.

وشدد الفريق الداعري في اتصال هاتفي أجراه اليوم بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبوبكر حسين، على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن.

وأكد ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.

وقال الفريق الداعري إن العملية الإرهابية الجبانة تشير بوضوح إلى التعاون الوثيق بين التنظيمين الإرهابيين القاعدة والحوثي المدعوم إيرانيًا.. مؤكدًا بأن المؤسسة العسكرية لن تتوانى في مواجهتهما وهزيمتهما معا.

وعزى وزير الدفاع اهالي شهداء الواجب الذين استهدفتهم أيادي الإرهاب الآثمة والجبانة، داعيا لهم بالرحمة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

فيما تحدث المحافظ عن مجمل الأوضاع، وملابسات الجريمة الارهابية، مؤكدًا أن أبين بكل أطيافها تنبذ الإرهاب وقادرة على مطاردة الإرهابيين إلى أوكارهم وإنهاء شرورهم التي تهدد المجتمع.

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء ناصر الشوحطي وأبناء وأسرة الشهيد المناضل العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم واسناد الذي استشهد اليوم في خط المواجهة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة يافع، موديًا واجبه الوطني، متفقدًا قواته ورجاله على خط النار.

وقال الدكتور بن دغر في برقية العزاء، عرفت الشهيد البطل الشوحطي قائدًا بارزًا من قادة المقاومة الوطنية، الذين تصدوا للغزو الحوثي في عدن والساحل الغربي وفي أكثر من جبهة، وواجهو الصلف العدواني بشجاعة وبسالة قلّ نظيرها، رجل أمن وعسكري من الطراز الأول حرص على أداء واجبه الوطني، إلى جانب رفاقه في المقاومة الوطنية. وأبلوا بلاءً حسنًا.. رحم الله هدار الشوحطي، عاش مناضلًا، واستشهد ثائرًا، وقضى نحبه قائدًا، غفر الله فقيدنا فقيدكم، فقيد الوطن، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان.



التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء خارجية العرب في دورته الـ 158.

وخلال اللقاء تطرقا إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

كما بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض بن مبارك مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء تمديد الهدنة الاممية، موضحا التزام مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ بنود الهدنة في سبيل إنجاحها على الرغم من كل المعوقات التي وضعتها المليشيات الحوثية وعدم التزامها في تنفيذ بنود الهدنة واهمها رفع الحصار عن سكان محافظة تعز، لافتًا إلى العدوان الهمجي الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي في منطقة الضباب بتعز في محاولة فاشلة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه جدد البوسعيدي موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة أراضيه.. معربا عن دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وتطلعه لاستمرار اتفاق الهدنة الاممية والالتزام بها من اجل إنهاء معاناة الناس وايقاف الحرب بشكل كامل.

حضر اللقاء المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية السفير رياض عمر العكبري.