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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بأحور ابين، لن يثني القوات المسلحة من محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها وتطهير الوطن من عبثها وإجرامها، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة.

وزير الدفاع: الهجوم الغادر في أبين لن يثني القوات المسلحة عن محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها

وشدد الفريق الداعري في اتصال هاتفي أجراه امس بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبوبكر حسين، على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن.

وأكد ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.

وقال الفريق الداعري إن العملية الإرهابية الجبانة تشير بوضوح إلى التعاون الوثيق بين التنظيمين الإرهابيين القاعدة والحوثي المدعوم إيرانيًا.. مؤكدًا بأن المؤسسة العسكرية لن تتوانى في مواجهتهما وهزيمتهما معا.

وعزى وزير الدفاع اهالي شهداء الواجب الذين استهدفتهم أيادي الإرهاب الآثمة والجبانة، داعيا لهم بالرحمة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

فيما تحدث المحافظ عن مجمل الأوضاع، وملابسات الجريمة الارهابية، مؤكدًا أن أبين بكل أطيافها تنبذ الإرهاب وقادرة على مطاردة الإرهابيين إلى أوكارهم وإنهاء شرورهم التي تهدد المجتمع.

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة امنية في مديرية احور بمحافظة ابين، واسفر عن استشهاد 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعده" والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والأضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وعبر الارياني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء من افراد الحزام الأمني الذين قضوا في الهجوم الارهابي، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على تقرير أولى حول العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت نقطة أمنية في مديرية احور بمحافظة ابين، وادت إلى استشهاد ٢١ جنديًا من افراد الحزام الامني واصابة 7 اخرين، ومقتل ثمانية من العناصر الإرهابية.

واستمع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه، مساء امس، مع محافظ أبين اللواء ابوبكر حسين، إلى الجهود الجارية لمطاردة وتعقب العناصر الإرهابية والضربات الموجعة التي تلقتها خلال الأيام الماضية، والتنسيق القائم لاستمرار ملاحقتها وضبطها وتطهير المحافظة من شرورها.

كما اطلع رئيس الوزراء على الخطط الأمنية المعدة بالتنسيق مع السلطة المحلية لضبط الامن والاستقرار في المحافظة وتجفيف منابع الارهاب وتتبع عناصره الضالة.. مشددا بهذا الخصوص على الدور الشعبي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن اوكار الإرهابيين وضبط أي اختلالات أو أعمال خارجة عن النظام والقانون.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بتعزيز اليقظة الأمنية والاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية ومتابعتها وضبطها.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع قوات الامن في الإبلاغ عن هذه العناصر الإرهابية وتحركاتها.

وقدم رئيس الوزراء العزاء لأسر الشهداء الابطال في هذه العملية الاجرامية الغادرة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ناقش المجلس الإقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، خلال إجتماعه اليوم، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطط تنمية وتفعيل وتنشيط موارد وإيرادات المختلفة للعاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الإقتصادي رئيس مؤسسة موانيء خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة وأعضاء المجلس وكافة رؤساء ومدراء المكاتب والمرافق والمنشآت والشركات الإيرادية والإنتاجية بعدن، إلى معالجات المطلوبة لتحريك الموارد والحصص المستحقة مع جهات الاختصاص في قطاع الاتصالات والنقل والصناديق وكذا الاشكاليات والصعوبات التي تعوق النشاط والحركة التجارية والاقتصادية للموانيء والمنافذ الجمركية.

وشدد المجلس على ضرورة بلورة جملة من المقترحات إزاء الموارد والإيرادات المستحقة والمكتسبة قانونيًا لصالح السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة، خاصة مساهماتها في قطاع الاتصالات، وحصصها من ايرادات الصناديق المركزية اضافة إلى معالجة التسويات مع الجهات العليا في قيادة المجلس الرئاسي ومجلس رئاسة الوزراء، وفق الأطر والاجراءات الإدارية السائدة والمتبعة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة والتكامل بين السلطات المحلية والمركزية.

واكد وزير الدولة، أن الجهود والخطوات للمرحلة الجارية ستركز على تفعيل موارد وإيرادات الدولة والاتجاه نحو تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات وإحداث شراكة متينة مع القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية، كونها متطلبات ضرورية ومقومات أساسية للنهوض والتطوير والارتقاء في أي مجتمع.. مستعرضا البرنامج الذي يتم الإعداد له لتنمية الموارد والإيرادات عبر مركز تنمية الموارد والإيرادات.

وأشار إلى أن خطة البرنامج ستعتمد على أساليب وطرق حديثة ومتطورة منها نظام النافذة الواحدة لضمان تحصيل جميع الرسوم والضرائب والإيرادات المحلية في وعاء مشتركة ومتكاملة اضافة إلى الربط الشبكي الإلكتروني بين جميع المكاتب الإيرادية.