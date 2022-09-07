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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم، مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، مستجدات الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية، والجهود الأممية لصناعة السلام في اليمن.

العرادة يناقش مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع

وخلال الاتصال المرئي عبر النت أكد اللواء العرادة، أن مجلس القيادة الرئاسي يدعم الجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي بموجب الهدنة الانسانية، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها ورفضها تنفيذ أي بند من بنود الهدنة، بالإضافة إلى مواصلة التجنيد والتحشيد والتعبئة بما فيها تجنيد الأطفال بهدف تحقيق مكاسب عسكرية.

وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كل ما بوسعه في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل.. مؤكدًا دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره.

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن، الدكتور أحمد البيشي، اليوم، مع الفريق الاستشاري للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلاصة التقرير والتقييم الذي تم من قبلهم لعدد من المرافق الصحية المعنية بخدمات صحة الأم والوليد والطفل والمراهق بعدن.

وتطرق اللقاء إلى جملة التوصيات الواجب التركيز عليها للارتقاء بخدمة صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والعمل على تأسيس شركة مع جامعة عدن للاستفادة من تعزيز دور البحوث في معالجة التحديات التي تواجه صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والخروج بحلول تحد من وفيات الأمهات والمواليد ومعالجتها وفقًا والمعايير العلمية.

شارك في اللقاء الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتوره إشراق السباعي ومدير الصحة الانجابية بوزارة الصحة الدكتورة حنان أنور ومدير الصحة الانجابية بمكتب الصحة بعدن الدكتورة عبير عبده نعمان واستاذ الصحة العامة بكلية الطب البروفيسور هدى باسليم.

التقى المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر احمد الباكري اليوم عدد من نظراءه في هيئات تنظيم الدواء وذلك على هامش فعاليات الإجتماع الثاني للهيئات الناظمة للأدوية بمنظمة التعاون الإسلامي والذي أختتم أعماله في مدينة إسطنبول التركية.

وبحث الباكري مع الامين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير موسينوف وممثل بنك التنمية الاسلامي وإمكانية دعم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مجال التأهيل والتدريب في مراكز متعاونة مع منظمة المؤتمر الإسلامي وكذا الدعم بتوفير الأجهزة للمختبر.

كما ناقش مع رئيس الوكالة التركية للأدوية والأجهزة الطبية الاستاذ الدكتور تواجا كراكان مجالات التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل لا سيما للعاملين في المختبر الدوائي والإستفادة من البرنامج الرقمي المستخدم من قبل الوكالة التركية وبالذات في مواجهة عمليات الغش والتقليد في الأدوية.

وبحث الباكري مع ممثلين عن هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومجالات التعاون المشترك المتفق عليه في العام ٢٠٢٠م وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

كما التقى الدكتور عبدالقادر الباكري على هامش الاجتماع نظرائه في سلطنة عمان وجمهورية السودان وجمهورية اندونيسيا.

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على تقرير أولى حول العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت نقطة أمنية في مديرية احور بمحافظة ابين، وادت إلى استشهاد ٢١ جنديًا من افراد الحزام الامني واصابة 7 اخرين، ومقتل ثمانية من العناصر الإرهابية.

واستمع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه، مساء اليوم، مع محافظ أبين اللواء ابوبكر حسين، إلى الجهود الجارية لمطاردة وتعقب العناصر الإرهابية والضربات الموجعة التي تلقتها خلال الأيام الماضية، والتنسيق القائم لاستمرار ملاحقتها وضبطها وتطهير المحافظة من شرورها.

كما اطلع رئيس الوزراء على الخطط الأمنية المعدة بالتنسيق مع السلطة المحلية لضبط الامن والاستقرار في المحافظة وتجفيف منابع الارهاب وتتبع عناصره الضالة.. مشددا بهذا الخصوص على الدور الشعبي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن اوكار الإرهابيين وضبط أي اختلالات أو أعمال خارجة عن النظام والقانون.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بتعزيز اليقظة الأمنية والاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية ومتابعتها وضبطها.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع قوات الامن في الإبلاغ عن هذه العناصر الإرهابية وتحركاتها.

وقدم رئيس الوزراء العزاء لأسر الشهداء الابطال في هذه العملية الاجرامية الغادرة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.