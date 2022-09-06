إب.. مليشيا الحوثي تُهرب مطلوبًا أمنيًا من إدارة أمن "جبلة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي، على تهريب أحد العناصر المطلوبة للأمن، من إدارة أمن جبلة بمحافظة إب، بعد وقت قصير من القبض عليه.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، قامت بتهريب أحد المطلوبين، عبر أحد الأطقم التابعة لها بمديرية جبلة، جنوب غرب مدينة إب.



وأضافت المصادر أن المتهم يدعى "محمد السادة" وصدر ضده أمر بالقبض القهري، حيث ألقي القبض عليه، وتم إيصاله إلى جوار إدارة أمن مديرية جبلة، غير أن عناصر المليشيا قامت بتهريبه.



وتم تهريب المتهم "السادة" على متن طقم حوثي تابع لنقطة حوثية بمديرية جبلة خاضعة لقيادي يدعى "محمد أمين الشراعي"، وتطلق عليها المليشيا نقطة "أبو يونس المتوكل"، وذلك عقب وقت قصير من إلقاء القبض عليه.



وسبق أن هربت مليشيا الحوثي عشرات السجناء من الموالين لها، أو آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة وذلك منذ انقلابها على الدولة.