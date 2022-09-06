صنعاء.. نادي القضاة ونقابة المحامين ينددون بتدخلات مليشيات الحوثي في شؤون القضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - ندد بيان صادر عن نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، مساء الثلاثاء، بتدخلات سلطات الأمر الواقع الحوثية في شؤون القضاء في المناطق الخاضعة للمليشيا المدعومة من إيران، وذلك في رابع أيام الإضراب الشامل للقضاة.



وقال البيان المشترك الذي صدر مساء اليوم، واطلع عليه "يمن شباب نت"، إن نادي القضاة ونقابة المحامين يحملون النائب العام (المعين من قبل الحوثي) مسؤولية عدم التصدي للجرائم السافرة ولا المعتدين على القضاة.



واتهم البيان المشترك النائب العام بالتغاضي عن حملات التشهير والإساءة والتحريض والتدخلات السافرة من الإعلام بحق القضاة والمحامين بصورة خارجة عن القانون.



كما اتهم مجلس القضاء الأعلى التابع لمليشيات الحوثي في صنعاء (غير شرعي) بالتغاضي عن تدخلات السلطة التنفيذية لجماعة الحوثي والكيانات الأخرى في شؤون القضاء.



وذكر البيان، أن القضاة يعملون على حماية الحقوق والحريات العامة ومتمسكون بالدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات، داعيا من وصفهم بالقائمين على السلطات العليا في صنعاء إلى الاستجابة لمطالب نادي القضاة ونقابة المحامين.





يشار إلى أن نادي القضاة والمحامين وعدد من النقابات العاملة في السلك القضائي مضربون عن العمل منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على مقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا ويطالبون بتغيير مجلس القضاء الأعلى الذي شكلته مليشيات الحوثي وغير معترف به.