شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. مطالب بإدانة واضحة لممارسات الحوثي والعليمي يحذر من المشروع الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات الحوثيين التخريبية لجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.



وقال معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الاثنين: "إن الحوثيين تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الأممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الإرياني: "إن تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم أجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".



ودعا الإرياني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة الأممية واتفاق الحديدة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

العليمي يدعو إلى وضع حد لـ«المشروع الحوثي التدميري»



ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للمشروع الحوثي التدميري المدعوم من إيران، مبديًا التزام بلاده بتحقيق السلام العادل القائم على المرجعيات الثلاث.

تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله (الاثنين) في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية؛ حيث بحث معهم مستجدات الأوضاع في بلاده، وجهود إحلال السلام.

وبينما رحب رئيس مجلس القيادة اليمني بالسفراء الأوروبيين، وأشاد بمواقف بلدانهم الموحدة إلى جانب اليمن وقيادته السياسية، أفادت المصادر الرسمية بأنه «أثنى على المواقف الأوروبية الأخيرة المنددة بخروق الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، واتفاق استوكهولم في كل من محافظتي تعز والحديدة».

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن العليمي وضع السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة بدعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.