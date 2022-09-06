اليمن.. مقتل قيادي أمني في مليشيات الحوثي بمحافظة ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي أمني في مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الثلاثاء، برصاص مسلحين في محافظة ذمار شمالي اليمن.



وقالت مصادر متطابقة لـ"يمن شباب نت"، إن "القيادي في المليشيا قيس ناجي سعيد البخيتي أبو شهاب، المعين من قبل عصابة الحوثي بمنصب مدير أمن مديرية ضوران آنس، قتل اليوم في مركز المديرية".



ولم تصدر جماعة الحوثي في ذمار ولا إعلامها الأمني تفاصيل الواقعة، وأسبابها، لكن مصادر مقربة من أسرة القتيل أبو شهاب اتهمت من وصفتهم بقطاع الطرق وعناصر خارجة عن المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية أخرى إن القيادي الحوثي الذي ينتحل رتبة عقيد، قتل في مركز مديرية ظوران آنس، برصاص مسلح بعد خلاف بين الطرفين على رشاش آلي، مشيرة إلى إصابة ثلاثة من مرافقيه بجروح .



ومؤخرا تصاعدت الاشتباكات والمعارك الصغيرة بين جماعة الحوثي ومجموعات قبلية أو منشقين عن الجماعة أو في صراعات بين فصائل المليشيات الحوثي الإيرانية في خلافات على جوانب مالية ونفوذ.

