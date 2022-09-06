قائد عسكري: مليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة.. وجاهزون لخوض المعركة الفاصلة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال قائد اللواء 55 مدفعية العميد الركن علي الحميدي، الثلاثاء، إن المليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران لم تلتزم بالهدنة الأممية وتحاول منذ اللحظات الأولى لإعلانها تحقيق أي اختراق.



جاء ذلك في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة من الخطوط الأولى لجبهة صرواح غربي مأرب، شمال شرقي اليمن.



وأضاف الحميدي، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ملتزمون بالهدنة الأممية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، وجاهزون لخوض المعركة الفاصلة وتقديم التضحيات في سبيل استعادة الدولة، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.



ورفع العميد الحميدي، التهاني والتبريكات لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الـ60 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. كما هنأ أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات والميادين، وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة.



وقال إن "يوم السادس والعشرين من سبتمبر هو يوم ولادة فجر اليمن الجديد، واليوم الذي تخلّص فيه الشعب اليمني من الظلم والجبروت وقيود الكهنوت والرجعية وأرسى مداميك النظام والقانون وقيم الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية".



وتابع، "نعاهد الجميع بأننا في القوات المسلحة اليمنية سنظل على العهد نحمي الوطن ونناضل في سبيل استكمال تحريره من أيدي عصابات المليشيا الحوثية الإمامية الكهنوتية".



كما أكد القائد العسكري، أن الجيش الوطني هو صمام أمان الوطن والحارس الأمين للهوية الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية.



وفي 2 أغسطس /آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين التي بدأت مطلع أبريل/ نيسان الفائت، لشهرين إضافيين.



