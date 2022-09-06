الجيش اليمني: التكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية سيهزم الإرهابيين وسيفشل مخططاتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، الثلاثاء، إن التكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية سيهزم الإرهابيين أياً كانوا، وسيفشل أي مخطط لهم.



وأدان العميد مجلي -في بيان نقله موقع وزارة الدفاع-؛ الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف اليوم نقطة أمنية في مدينة أحور الساحلية بمحافظة أبين جنوبي البلاد.



وأفاد المتحدث العسكري، بأنه نتج عن الهجوم الغادر استشهاد وإصابة 29 جندياً من قوات الأمن (الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي)، بينما قتل 7 من الإرهابيين وتم القبض على عنصر.



كما قدم تعازيه وتعازي كل من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز لأسرهم، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال الميامين.



وأضاف مجلي، إنه في الوقت الذي تدين فيه وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العمل الإرهابي الجبان، تؤكد المضي بقوة وصلابة أمام عصابات وتنظيمات الإرهاب.



وتابع، "اليمن شريك في مكافحة الإرهاب، ولدينا إصرار على الاستمرار وتنفيذ المهام القتالية والأمنية والعمل على تأمين الطرقات وفرض هيبة الدولة وحفظ أمن واستقرار المواطنين في مختلف المحافظات المحررة".



وأشار ناطق القوات المسلحة، إلى أن "هذه العملية التي نفذها اليوم تنظيم القاعدة دليل آخر على تخادمه مع مليشيا الحوثي الإرهابية، إلا أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً"، مؤكدا أن "الشعب ومؤسسته العسكرية والأمنية لكفيلة بهزيمتهم معاً".



وأهاب الأبطال من الجيش والأمن، وبالتضحيات الجسام التي يقدمونها في مختلف الميادين، مثمناً دعم تحالف دعم الشرعية ووقفته مع الشعب اليمني من أجل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة ومحاربة الانقلاب والإرهاب في آن واحد، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة وخطرين يتهددان مكتسباتنا الوطنية ومصالح أشقائنا وأصدقائنا.

