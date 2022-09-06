نعت أفراد الحزم الذين قتلوا في أبين.. الداخلية تدعو الأجهزة الأمنية إلى التوحد في مواجهة العناصر الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت وزارة الداخلية اليمنية، أفراد الحزام الأمني الذين قتلوا اليوم الثلاثاء، في عملية إرهابية بمديرية احور محافظة أبين جنوبي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية الإرهابية "أسفرت عن استشهاد ٢١ جندياً من افراد الحزام الأمني وإصابة 7 آخرين". فيما قتل ثمانية من العناصر الإرهابية.



وأضاف البيان، أن" قيادة وزارة الداخلية أنها لن تالو جهداً حتى سرعة أخذ الثأر للشهداء الذين ضحوا بدمائهم الغالية في مقاومة العناصر الإرهابية المجرمة".



ودعت الوزارة، جميع الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والتوحد في مواجهة العناصر الإرهابية، موجهة الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات والمتابعة لضبط جميع العناصر الإرهابية والجماعات التي تأويهم.



وحذر البيان، كل من يعمل على إيواء تلك العناصر والتستر عليها من المساءلة القانونية، مشددا على تعزيز التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن التحركات المشبوه في المحافظات المحررة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من محاربة أوكار التطرف والإرهاب.



ونوهت وزارة الداخلية أن هذه الأعمال الإرهابية لن يكتب لها النجاح مع التماهي والتخادم الحاصل مع ميليشيات جماعة الحوثي الإرهابية.



كما أشادت بالدور البطولي لقوات الحزام الأمني وتلقين الإرهابيين درسا في فنون المواجهة والبسالة وقتل ٨ من العناصر الارهابي، مشيرة إلى أنه ستقوم بكافة إمكانياتها وطاقتها لحماية المواطنين ومنتسبي وزارة الداخلية.

