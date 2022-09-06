شكرا لبحثكم عن خبر معين الماس يوقع عقد تنفيذ مشروع شارع محمد علي لقمان في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن توقيع عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل شارع محمد علي لقمان بمديرية صيرة. وقام المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع شركة إرم ستار كجهة منفذة للمشروع. وذلك بمتابعة المهندس سالم محمد الحريزي وزير الاشغال العامة والطرق. وجاء ذلك بحضور المهندس وليد الصراري مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن والمهندس وليد الساحمي وكيل مساعد وزارة الاشغال العامة والطرق. ويأتي توقيع العقد عقب عدة أعمال تشهدها مشاريع الطرقات بمديريات العاصمة عدن بدءاً من مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط سوزوكي الرحاب ومشروع خط مستشفى عدن المعاشيق وكذلك صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل شارع السواعي بالمعلا. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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