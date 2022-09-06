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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مارك شوماخر، تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية في مجالي المياه والبيئة.

الشرجبي يبحث مع رئيس الوكالة الألمانية امكانية دعم قطاع المياه والإصحاح البيئي

وأكد الشرجبي على أهمية دور الوكالة في مجالات البنية التحتية وإعادة تأهيل المشروعات والبناء المؤسسي، والتي تضررت بصورة كبيرة بسبب انقلاب مليشيات الحوثي، وكذلك في رسم السياسات الخاصة بإصلاح قطاع المياه، وإعداد الدراسات اللازمة لمعالجة الأضرار التي خلفتها الحرب على القطاع.. مشيرًا إلى عدد من الإشكالات التي يواجهها قطاعي المياة والبيئة في الوقت الراهن، بالأضافة إلى التغيرات المناخية التي ستؤثر على كافة القطاعات البيئية.

وشدد على أهمية التنسيق المشترك والتعاون لبذل المزيد من الجهود لاستعادة البرامج المشتركة والانتقال من البرامج الطارئة إلى المشاريع التنموية لضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي وبرامج حماية البيئة في المناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح رئيس الوكالة الألمانية للتعاون ان زيارته لليمن تأتي في ظل الحرص على استمرار الدعم والتعاون المشترك في مجال المياه والإصحاح البيئي، مؤكدا أن الوكالة ستعمل على فتح مكتب لها في عدن في أسرع وقت ممكن.

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم برئاسة المحافظ أحمد تُركي، تقرير الموارد المالية للوحدات الإدارية والمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة، للفترة من يناير ـ يونيو 2022 م.

وبيَّن التقرير، أن إجمالي الموارد المحلية والعامة والمشتركة للمكاتب الحكومية بلغت 1 مليار و557 مليون ريال.

وأقر الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عَوَض الصلاحي، وعدد من وكلاء المحافظة، وضع نظام محاسبي متكامل للمرافق الإيرادية بالمحافظة.

وشدد على ضرورة حل الإشكالات القائمة حاليًا بالمجمع السمكي، بمنطقة رَأس العَارَة بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة، ومتابعة مركز الإنزال السمكي الحديث للساحل البحري للمحافظة بالمنطقة، البالغة تكلفته 800 مليون دولار، لدى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

كما ناقش المكتب تقرير اللجنة الخاصة بإزالة الأبنية على الأراضي الزراعية بمديريتي الحَوطَة وتُبَن بمحافظة لحج.

وشدد التقرير على ضرورة منع صرف أي تراخيص بناء من مكتب الأشغال العامة والطرق وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، وتوقيف أي استحداثات في الأراضي الزراعية وإزالة أي بناء أقيم عليها، ورفع كشوفات المخالفين المعدة من مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج وجرى تقديمها إلى الجهات الأمنية.

التقى نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبد الملك المخلافي في الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس.

وخلال اللقاء بحث المخلافي معه جهود الهيئة في دعم مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق المصالحة ودعم جهود السلام.

وقد أوضح المخلافي ما قامت به الهيئة من جهود وخطوات ومنها قيامها مؤخرا بتشكيل لجنة سياسية لإعداد رؤية لعملية السلام ولجنة للتهدئة الإعلامية ولجنة للائحة التنظيمية وجهود الهيئة في تنظيم عملها وتحقيق أهدافها وإنجاز مصالحة وطنية شاملة.

وأشار المخلافي للتوجه الجاد لدى الشرعية في تحقيق السلام وإنها معاناة شعبنا وما أبدأه مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس من تعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وما قدمه من تنازلات من أجل إنجاز الهدنة وتخفيف معاناة شعبنا في الوقت الذي لا زال الحوثي يواصل خرقه للهدنة ويرفض الالتزام ببنودها الأساسية وفي مقدمتها فك الحصار عن تعز وفتح طرقها وإعاقة الحوثي التوصل إلى سلام حقيقي ودفع المرتبات من خلال رفض تسليم الموارد وتعطيل التوصل إلى اتفاق يخفف معاناة الموظفين.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ولفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ودعمه لوحدة المجلس وجهوده من أجل استقرار الأوضاع في المحافظات المحررة وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام في اليمن، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي لعمل هيئة التشاور والمصالحة.

وأكد أن الاتحاد سيقدم الدعم الفني اللازم لعمل الهيئة وتوفير سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال المصالحة لدعم عمل الهيئة وتعزيز دورها في مهامها المناطة بها.