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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم برئاسة المحافظ أحمد تُركي، تقرير الموارد المالية للوحدات الإدارية والمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة، للفترة من يناير ـ يونيو 2022 م.

٥ر١ مليار ايرادات محافظة لحج خلال النصف الأول من العام الجاري

وبيَّن التقرير، أن إجمالي الموارد المحلية والعامة والمشتركة للمكاتب الحكومية بلغت 1 مليار و557 مليون ريال.

وأقر الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عَوَض الصلاحي، وعدد من وكلاء المحافظة، وضع نظام محاسبي متكامل للمرافق الإيرادية بالمحافظة.

وشدد على ضرورة حل الإشكالات القائمة حاليًا بالمجمع السمكي، بمنطقة رَأس العَارَة بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة، ومتابعة مركز الإنزال السمكي الحديث للساحل البحري للمحافظة بالمنطقة، البالغة تكلفته 800 مليون دولار، لدى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

كما ناقش المكتب تقرير اللجنة الخاصة بإزالة الأبنية على الأراضي الزراعية بمديريتي الحَوطَة وتُبَن بمحافظة لحج.

وشدد التقرير على ضرورة منع صرف أي تراخيص بناء من مكتب الأشغال العامة والطرق وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، وتوقيف أي استحداثات في الأراضي الزراعية وإزالة أي بناء أقيم عليها، ورفع كشوفات المخالفين المعدة من مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج وجرى تقديمها إلى الجهات الأمنية.

التقى نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبد الملك المخلافي في الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس.

وخلال اللقاء بحث المخلافي معه جهود الهيئة في دعم مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق المصالحة ودعم جهود السلام.

وقد أوضح المخلافي ما قامت به الهيئة من جهود وخطوات ومنها قيامها مؤخرا بتشكيل لجنة سياسية لإعداد رؤية لعملية السلام ولجنة للتهدئة الإعلامية ولجنة للائحة التنظيمية وجهود الهيئة في تنظيم عملها وتحقيق أهدافها وإنجاز مصالحة وطنية شاملة.

وأشار المخلافي للتوجه الجاد لدى الشرعية في تحقيق السلام وإنها معاناة شعبنا وما أبدأه مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس من تعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وما قدمه من تنازلات من أجل إنجاز الهدنة وتخفيف معاناة شعبنا في الوقت الذي لا زال الحوثي يواصل خرقه للهدنة ويرفض الالتزام ببنودها الأساسية وفي مقدمتها فك الحصار عن تعز وفتح طرقها وإعاقة الحوثي التوصل إلى سلام حقيقي ودفع المرتبات من خلال رفض تسليم الموارد وتعطيل التوصل إلى اتفاق يخفف معاناة الموظفين.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ولفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ودعمه لوحدة المجلس وجهوده من أجل استقرار الأوضاع في المحافظات المحررة وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام في اليمن، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي لعمل هيئة التشاور والمصالحة.

وأكد أن الاتحاد سيقدم الدعم الفني اللازم لعمل الهيئة وتوفير سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال المصالحة لدعم عمل الهيئة وتعزيز دورها في مهامها المناطة بها.

وفي سياق منفصل ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، أداء السلطة المحلية وخططها المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.

وأكد النائب البحسني، على أهمية مضاعفة الجهود، والتركيز على حل المشاكل الخدمية بمختلف القطاعات، ودعم القيادات الناجحة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم، مشددًا على أهمية إيلاء المجالات التنموية جل الرعاية والاهتمام، وتوسيع آفاق الاستثمار بحضرموت، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتقديم لهم كافة التسهيلات للدفع بالمشاريع الاستثمارية.

وفي سياق آخر شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة توحيد القوى والمكونات السياسية والقبلية بمحافظة حضرموت، للحفاظ على ما تحقق لها خلال المرحلة السابقة، والتحضير والاستعداد لاستحقاقات المرحلة القادمة.

واطلع البحسني خلال لقاءه، بمدينة المكلا، مع نائب رئيس فريق حضرموت الخير علي بارجاء، وأمين عام الفريق مهدي العكبري، على خطط الفريق الرامية لتجميع أبناء حضرموت وتوحيد كلمتهم للتركيز على أبرز متطلبات المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والمجتمعية، لتمكينها من الحصول على استحقاقاتها خلال المرحلة القادمة، آملين أن تحظى خطط الفريق بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

إلى ذلك أكد البحسني، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني، في مساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات، من خلال تدخلات كلًا منها في مجال تخصصه.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الدكتور عبداللاه بن عثمان، الذي أطلعه على أبرز نشاط المؤسسة خلال العام الجاري، وخططها الاستراتيجية للعام القادم، وكذا الخطط المستقبلية من خلال تحويل المناهج الورقية إلى التعليم عبر النظام الإلكتروني، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب إسهامات المؤسسة في تأهيل قيادات الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.