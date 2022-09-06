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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش القائم باعمال السفارة اليمنية في برلين لؤي الارياني اليوم مع لجنة العلاقات مع الدول العربية في البرلمان الالماني برئاسة كرستوف بلوس، مستجدات الاوضاع في اليمن.

الارياني يطلع البرلمان الألماني على مستجدات الاوضاع في بلادنا

واكد الارياني على اهمية مساندة المانيا لليمن من خلال دعم الهدنة والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن تعز.. مشيرا إلى اهمية المواقف الالمانية وتأثير الدعم السياسي الالماني لليمن ولعملية السلام.

كما اشار إلى اهمية رفع مستوى الدعم التنموي الالماني لليمن.

فيما اكد البرلمانيون حرصهم على الاستمرار في متابعة الوضع في اليمن ونقل هذه الافكار إلى مداولات البرلمان الالماني.

استعرض رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، المواضيع المتصلة بتطورات الاوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام وخروقات مليشيا الحوثي للهدنة الاممية.

وتطرق البركاني، إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وإلى العدوان السافر والخرق المدان الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز.. مؤكدًا على أهمية فتح الطرقات والموانئ للشعب اليمن..مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي ليست جادة في رفع الحصار عن محافظة تعز وما أثبت ذلك زيادة الخروقات التي تقوم بها..مؤكدًا إنه في حين تُبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز أكدت مليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم وواضح تجاه الصلف الحوثي ورفض المليشيا لمساعي إحلال السلام وإصرارها على خروقات الهدنة الاممية والانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين..مطالبًا حكومات الاتحاد الاوروبي بتفهم الكارثة التي تعيشها اليمن وما يعاني منه الشعب اليمني والذي لم يعد يحتمل ذلك جراء ماتمارسه المليشيات الحوثية.

من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي، استمرار الاتحاد الاوروبي في سعيه للمساهمة في إحلال السلام في اليمن..معبرًا عن رفضه لإراقة الدماء التي تتم في اليمن والاختراقات التي تحدث للاتفاقات باعتبارها تصعيدًا يدمر فرص السلام..مؤكدًا دعمه لاستمرار الهدنة وفتح الطرقات بما فيها مدينة تعز، ودعمه للمجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..مشيرًا إلى ان وحدة واستقرار اليمن استقرار الخليج ومنطقة الشرق الاوسط.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، عبدالوهاب معوضه، ومحمد مقبل الحميري.

أحالت لجنة فتح المظاريف بمحافظة شبوة في اجتماع لها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، العطاءات المقدمة لتنفيذ مشاريع طرق في إلى لجنة التحليل لدراستها.

وناقشت اللجنة عطاءات مشروع شق وسفلتة شارع الحزم بمدينة عتق، ومشروع شق وسفلتة شارع العشرين الدائري في مخطط 611 بالمدينة، وإحالتها إلى لجنة التحليل المختصة لدراستها وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروعين اللذين سيتم تنفيذهما بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

أكد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، على أهمية عودة برامج الحماية الاجتماعية إلى المؤسسات الوطنية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمضي قدمًا في تعزيز الشراكة مع اليونسيف.

وأوضح الوزير الزعوري خلال ترأسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التاسع للجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية، بأن الإطار الإستراتيجي سيقدم رؤية موحدة للحماية والتي يمكن من خلالها إيجاد مساحة لحركة الحكومة في توجيه البرامج للوصول إلى الأُسر الفقيرة.

بدوره أكد رئيس قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسيف الدكتور بلال الكسواني، على أهمية إعداد الإستراتيجية المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأزمات.