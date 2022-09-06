شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تطبيق المواصفات القياسية المحدثة المعتمدة لمادة السكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، وتجار ومستوردي مادة السكر، اشتراطات ومتطلبات المواصفة القياسية المحدثة المعتمدة الخاصة بمنتج السكر.

مناقشة تطبيق المواصفات القياسية المحدثة المعتمدة لمادة السكر

كما ركز اللقاء، على الإشكاليات التي تواجه تجار ومستوردي مادة السكر، والحلول المناسبة لها، والعمل على ضمان تطبيق المواصفات القياسية المحدثة المعتمدة التي تقضي بأن لا تزيد درجة لون السكر المستخدم للأغراض المنزلية عن 60 ايكومزا، والمستخدم للأغراض الصناعية عن 150 ايكومزا.

وفي سياق منفصل استعرض رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، المواضيع المتصلة بتطورات الاوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام وخروقات مليشيا الحوثي للهدنة الاممية.

وتطرق البركاني، إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وإلى العدوان السافر والخرق المدان الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز.. مؤكدًا على أهمية فتح الطرقات والموانئ للشعب اليمن..مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي ليست جادة في رفع الحصار عن محافظة تعز وما أثبت ذلك زيادة الخروقات التي تقوم بها..مؤكدًا إنه في حين تُبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز أكدت مليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم وواضح تجاه الصلف الحوثي ورفض المليشيا لمساعي إحلال السلام وإصرارها على خروقات الهدنة الاممية والانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين..مطالبًا حكومات الاتحاد الاوروبي بتفهم الكارثة التي تعيشها اليمن وما يعاني منه الشعب اليمني والذي لم يعد يحتمل ذلك جراء ماتمارسه المليشيات الحوثية.

من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي، استمرار الاتحاد الاوروبي في سعيه للمساهمة في إحلال السلام في اليمن..معبرًا عن رفضه لإراقة الدماء التي تتم في اليمن والاختراقات التي تحدث للاتفاقات باعتبارها تصعيدًا يدمر فرص السلام..مؤكدًا دعمه لاستمرار الهدنة وفتح الطرقات بما فيها مدينة تعز، ودعمه للمجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..مشيرًا إلى ان وحدة واستقرار اليمن استقرار الخليج ومنطقة الشرق الاوسط.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، عبدالوهاب معوضه، ومحمد مقبل الحميري.

بحث سفير اليمن لدى انقرة محمد صالح طريق، اليوم، مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية، جان ديزدار، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد السفير طريق، بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات..مثمنًا موقف تركيا الثابت والمساند للشرعية وإسهاماتها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني.

وسلّم السفير طريق للمسؤول التركي نسخة من بيان إدانة الحكومة اليمنية لتعنت وإصرار الانقلابيين الحوثيين على الاستمرار في الحرب وزيادة معاناة المواطنين وعدم التزامهم بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة..موضحًا ان الحوثيين قاموا مؤخرا بهجوم عنيف على منطقة الضباب غربي مدينة تعز، في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالمناطق المحررة..داعيًا المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التصعيد الخطير وإدانة الأعمال الإجرامية التصعيدية للمليشيات الحوثية.

من جهته، أكد المسؤول التركي، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم التنموي والإنساني للشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية لتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.