شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة الإمداد والتموين الدوائي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، الدورة التدريبية في مجال الإمداد والتخزين الدوائي لكادر المخازن والتموين في مكاتب الصحة بالمحافظات والمستشفيات المركزية، ينظمها البرنامج الوطني للامداد الدوائي بدعم منظمة الصحة العالمية.

بدء دورة الإمداد والتموين الدوائي بعدن

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، على أهمية الدورة في زيادة المعارف لدى المشاركين، وانتهاج التخطيط السليم عند تنفيذ المهام الموكلة.

إلى ذلك اختتمت اليوم بمستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج دورة تدريبية حول إدارة الامداد الدوائي الطبي واستهدفت خمسة عشر مشاركا من محافظتي لحج وابين.

وفي سياق منفصل طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الاممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الارياني "ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم اجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".

ودعا الارياني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الارهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

شاركت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، في الاجتماع الثاني لوكالات تنظيم الأدوية الوطنية لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، المنعقد في مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية رئيس وفد الهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة ايام، استراتيجيات الدول لتقوية هيئاتها الوطنية للأدوية ودور السلطات المختصة في مكافحة الأوبئة وتبادل الخبرات في تطوير وتصنيع اللقاحات والأدوية من منظور إسلامي تكاملي.. مشيرًا إلى أن الاجتماع سيشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للأنظمة التنظيمية الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الأدوية المقلدة وغير القانونية.

اطلق اليوم، بالمركز المجتمعي للحماية بمديرية مأرب الوادي، مشروع تمكين (750) امرأة في برنامجي محو الأمية ومعلمات الريف بالمديرية الذي تنفذه المؤسسة الطبية الميدانية بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفرع جهاز محو الأمية ومكتب التربية بالمحافظة.

ويهدف البرنامج، لتأهيل 50 معلمة ريفية ومحو أمية 700 امرأة ضمن الأنشطة المجتمعية للنساء والفتيات التي تنفذها المؤسسة، في 7 مخيمات و23 فصل دراسي بمختلف مدارس عزل وقرى مديرية مأرب الوادي بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.

وأشار مدير عام مديرية مأرب الوادي صالح حمد جرادان، إلى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع في محو أمية النساء والفتيات المتسربات من المدارس بسبب الحرب والنزوح والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.. مشيدًا بجهود وتدخلات المؤسسة الإنسانية في مجالات الحماية والخدمات الاغاثية والمجتمعية في المديرية.

تفقد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، ومعه ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب، وعميد معهد الدكتور مقلم العالي للعلوم الصحية بالمحافظة الدكتور سامي الحاج، سير الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022/2021م، والتي يتقدم لها ٥١٢ طالبًا وطالبة موزعين على ثلاثة مستويات دراسية في تخصصات مساعد طبيب وفني مختبر وقابلات مجتمع.

واطلع الدكتور لمروق والدكتور الذيب، على التجهيزات والترتيبات التي اتخذت من قبل إدارة المعهد لضمان سير الامتحانات بصورة جيدة وبكل سهولة ويسر ودون أي معوقات أو مشاكل..مشيدان بالدور الذي يقوم به المعهد الدكتور في تخريج كوادر تلبي إحتياجات المحافظة في العديد من التخصصات الطبية.

