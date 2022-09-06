أبين.. مقتل قيادي في قوات الانتقالي وعدد من مرافقيه في هجوم مسلح بأحور

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل اليوم الثلاثاء، قيادي في قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مع عدد من مرافقيه وأصيب آخرون، في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر إعلامية إن مسلحين شنوا هجوماً على نقطة أمنية لقوات الحزام الأمني في منطقة مقاطين الواقعة على الخط الدولي بين حصن سعيد ومدينة أحور، ونتج عنه مقتل قائد الكتيبة الأولى في مايسمى باللواء الأول مكافحة إرهاب التابع للانتقالي "ياسر ناصر شائع" مع عدد من مرافقيه، وإصابة آخرين.



واتهم إعلام المجلس الانتقالي "تنظيم القاعدة" بالوقوف وراء الهجوم، مشيراً إلى مقتل سته من العناصر المهاجمة وأسر آخرين.



يذكر أن قوات الانتقالي كانت قد انتشرت أواخر الشهر الفائت في مناطق واسعة بمحافظة أبين، ضمن مخطط يهدف إلى السيطرة الكاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية.

