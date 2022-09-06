الحالة الثالثة خلال أسبوع.. انتحار فتاة في إب بعد تعرضها لتعنيف أسري

أقدمت فتاة في العشرينيات من عمرها على الانتحار في إحدى البلدات بمحافظة إب في ظل زيادة ضحايا الانتحار في المحافظة بشكل لافت.



وقالت مصادر محلية قالت إن فتاة عشرينية تدعى "ن أ" أقدمت على الانتحار في قرية "المنزل" بمديرية ذي السفال جنوبي محافظة إب.



وأوضحت المصادر أن الفتاة تعرضت لتعنيف أسري قادها للانتحار وسط صدمة مجتمعية بالغة.



وخلال الأسبوع الفائت تم تسجيل حالتي انتحار لشاب وامرأة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تنامي للظاهرة التي تصاعدت بشكل كبير خلال سنوات الحرب.

