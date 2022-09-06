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الحالة الثالثة خلال أسبوع.. انتحار فتاة في إب بعد تعرضها لتعنيف أسري

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المنامة - ياسر ابراهيم - الحالة الثالثة خلال أسبوع.. انتحار فتاة في إب بعد تعرضها لتعنيف أسري

إب: يمن شباب نت ـ خاص

الثلاثاء, 06 سبتمبر, 2022 - 09:02 صباحاً

[ جولة العدين بمدينة إب ـ مواقع تواصل ]

أقدمت فتاة في العشرينيات من عمرها على الانتحار في إحدى البلدات بمحافظة إب في ظل زيادة ضحايا الانتحار في المحافظة بشكل لافت.
 
وقالت مصادر محلية قالت إن فتاة عشرينية تدعى "ن أ" أقدمت على الانتحار في قرية "المنزل" بمديرية ذي السفال جنوبي محافظة إب.
 
وأوضحت المصادر أن الفتاة تعرضت لتعنيف أسري قادها للانتحار وسط صدمة مجتمعية بالغة.
 
وخلال الأسبوع الفائت تم تسجيل حالتي انتحار لشاب وامرأة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تنامي للظاهرة التي تصاعدت بشكل كبير خلال سنوات الحرب.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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