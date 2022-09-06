شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بمأرب يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم، مع مع مدير مكتب الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بمأرب الدكتور اشرف باحمران، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية وعلاجية للنازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.

مكتب الصحة بمأرب يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث

وتتضمن المذكرة تشغيل الوحدة الصحية بمخيم الجفينة للنازحين التي سبق أن نفذتها المنظمة، ورفدها بالكوادر الطبية والأدوية، لتقديم الرعاية الصحية الأولية ومتابعة حالات سوء التغذية لـ 22 ألف و500 نازح ونازحة من سكان المخيم الذي يحتضن أكبر تجمع للنازحين في الجمهورية بما يزيد عن 200 ألف نازح ونازحة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تزويد مكتب الصحة بأدوية الأمراض المزمنة والتي تعاني محافظة مأرب من نقص فيها نظرا لزيادة عليها من قبل المرضى، سيتم توزيعها على عدد من المسشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.

بحث سفير اليمن لدى انقرة محمد صالح طريق، اليوم، مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية، جان ديزدار، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد السفير طريق، بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات..مثمنًا موقف تركيا الثابت والمساند للشرعية وإسهاماتها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني.

وسلّم السفير طريق للمسؤول التركي نسخة من بيان إدانة الحكومة اليمنية لتعنت وإصرار الانقلابيين الحوثيين على الاستمرار في الحرب وزيادة معاناة المواطنين وعدم التزامهم بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة..موضحًا ان الحوثيين قاموا مؤخرا بهجوم عنيف على منطقة الضباب غربي مدينة تعز، في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالمناطق المحررة..داعيًا المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التصعيد الخطير وإدانة الأعمال الإجرامية التصعيدية للمليشيات الحوثية.

من جهته، أكد المسؤول التركي، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم التنموي والإنساني للشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية لتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، جاهزية الوحدات الأمنية في مدينة الغيظة..مطلعًا على أحوال منتسبي قيادة الأمن العام والقوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق في مدينة الغيضة.

وأكد المحافظ، على ضرورة مواصلة اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية إلى جانب وحدات القوات المسلحة، وتكامل الجهود للوصول إلى النجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب بمختلف أشكاله..مشيدًا بجهود الوحدات الامنية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

من جانبه اكد مدير عام الشرطة والأمن العميد مفتي سهيل، وقوف ومساندة الأجهزة الأمنية للسلطة المحلية في حفظ الأمن والتنمية وفرض هيبة الدولة في عموم مديريات المحافظة.

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الاممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الارياني "ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم اجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".

ودعا الارياني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الارهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

