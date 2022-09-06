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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب،، توزيع 3 الاف حقيبة مدرسية مع المستلزمات الدراسية على الطلاب في مدارس بمخيمات النازحين والذي تنفذه مؤسسة بناء للتنمية بدعم من صندوق التعليم عبر المجلس النرويجي ضمن مشروع الوصول إلى التعليم للاطفال النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.

تدشين توزيع 3 الاف حقيبة مدرسية مع المستلزمات للنازحين بمخيم الجفينة في مأرب

واكد نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالعزيز الباكري، على اهمية التدخلات لشركاء العمل الانساني في كتلة التعليم لمساندة مكتب التربية والاهالي والطلاب في تسيير العملية التعليمية وتجاوز التحديات والمعوقات.

من جانبه اشار رئيس المؤسسة الدكتور عبدربه مفتاح، إلى ان المشروع يستهدف دعم 3000 الاف طالبًا وطالبة من النازحين والمجتمع المضيف الاشد فقرًا في مدارس (صفية، الفاروق، معاذ ابن جبل) بمخيمات نازحين في مديريتي المدينة والوادي، بهدف تخفيف اعباء الاسر في توفير المستلزمات المدرسية لابنائهم وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي.

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، جاهزية الوحدات الأمنية في مدينة الغيظة..مطلعًا على أحوال منتسبي قيادة الأمن العام والقوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق في مدينة الغيضة.

وأكد المحافظ، على ضرورة مواصلة اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية إلى جانب وحدات القوات المسلحة، وتكامل الجهود للوصول إلى النجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب بمختلف أشكاله..مشيدًا بجهود الوحدات الامنية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

من جانبه اكد مدير عام الشرطة والأمن العميد مفتي سهيل، وقوف ومساندة الأجهزة الأمنية للسلطة المحلية في حفظ الأمن والتنمية وفرض هيبة الدولة في عموم مديريات المحافظة.

\استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة اوروبية للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود احلال السلام في البلاد.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الاوروبيين..مشيدًا بموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

كما اشاد بالمواقف الاوروبية الاخيرة المنددة بخروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، واتفاق ستوكهولم في تعز، والحديدة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين امام مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الاصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

واكد فخامة الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا..داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الاوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الامميين والدوليين من اجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس إلى ارض الوطن بسلامة الله وحفظة، بعد رحلة علاجية تكللت بفضل الله بالنجاح.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، وعدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية والمحلية، ومسؤولي السلطة المحلية والتنفيذية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعبر رئيس الوزراء في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله مطار عدن الدولي عن تقديره وامتنانه الكبيرين لكل من سأل عنه واطمأن على صحته سواء حضوريًا أو هاتفيًا، من المسئولين والشخصيات الاجتماعية والمواطنين من داخل وخارج الوطن.. مقدمًا الشكر الخاص لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على متابعتهم الشخصية لحالته الصحية، ولكل أبناء الشعب اليمني الوفي.. سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، وان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكروه.

وقال "لقد غمرني الجميع بفيض من المشاعر القلبية والدعوات الصادقة بنجاح العملية الجراحية‏، والتمنيات بالشفاء، ولا يسعني في هذا المقام الا التعبير عن امتناني وتقديري للجميع دون استثناء على كل ما احاطوني به من مشاعر الحب والتقدير".

وأكد رئيس الوزراء، عزم الحكومة وإنه ا اكثر تصميما على مواصلة مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي من اجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.