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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، سير اداء عدد من المكاتب التنفيذية ومستوى تنفيذ القرارات السابقة للمكتب من قبل الجهات المكلفة، إلى جانب التحضيرات للاحتفاء بالاعياد الوطنية لثورة 26 سبتمبر الخالدة و14 اكتوبر المجيدة و30 نوفمبر.

تنفيذي مأرب يناقش سير اداء عدد من المكاتب والتحضيرات للاحتفاء بالاعياد الوطنية

وشدد الاجتماع، على اهمية الانضباط الوظيفي لكافة موظفي الوحدات العامة وبذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات الناس في تقديم الخدمات العامة الاساسية باكبر قدر ممكن، في ظل المرحلة الاستثنائية التي تشهدها المحافظة والتي تكتظ بالنازحين إلى جانب المجتمع المضيف والعمل بروح الفريق الفريق الواحد.

كما اكد الاجتماع، على الالتزام الصارم بمنع البناء العشوائي والبناء دون تراخيص حماية للمخطط الحضري من ناحية وحماية المواطنين والنازحين من التعرض لكوارث سيول الامطار في ظل استمرار المتغيرات المناخية..مشددًا على اهمية البدء بالاعمال التحضيرية للاحتفالات بالاعياد الوطنية لثورات سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، وبالشكل اللائق الذي يتناسب مع هذه المناسبات العظيمة التي مثلت مشاعل نور وتحرر وانعتاق للشعب اليمني من كابوس واستبداد النظام الكهنوتي السلالي الامامي البائد والذي عاد بنسخته الحوثية وبدعم ايراني وما يتسببه كل يوم من مزيد من المعاناة والمصادرة للحقوق والحريات والكرامة الانسانية والحياة للمواطنين ويكرس الطائفية والطبقية السلالية والعنصرية المقيتة وثقافة الكراهية والقتل والاجرام وخرافة الحق الالهي في الحكم والاستعباد للناس والاستباحة لارواحهم واموالهم واعراضهم.

واكد الاجتماع، على ان الاحتفالات بهذه المناسبات الوطنية يجب ان تكون محطة تنويرية مهمة للاجيال بعظمة هذه الثورات وما حققته من انجازات عظيمة وما حملته من مبادئ سامية، وسيادة واستقلال للوطن والانسان اليمني، الذي ناضل ايضًا في جنوبه للتخلص من الاستعمار البريطاني البغيض وتحقيق ثورته في 14 اكتوبر المجيدة، وطرد اخر جندي بريطاني من تراب الوطن في 30 نوفمبر 1967م واهمية الحفاظ على هذه الثورات ومنجزاتها.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة اوروبية للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود احلال السلام في البلاد.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الاوروبيين..مشيدًا بموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

كما اشاد بالمواقف الاوروبية الاخيرة المنددة بخروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، واتفاق ستوكهولم في تعز، والحديدة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين امام مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الاصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

واكد الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا..داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الاوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الامميين والدوليين من اجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس، إلى ارض الوطن بسلامة الله وحفظة، بعد رحلة علاجية تكللت بفضل الله بالنجاح.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، وعدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية والمحلية، ومسؤولي السلطة المحلية والتنفيذية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعبر رئيس الوزراء في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله مطار عدن الدولي عن تقديره وامتنانه الكبيرين لكل من سأل عنه واطمأن على صحته سواء حضوريًا أو هاتفيًا، من المسئولين والشخصيات الاجتماعية والمواطنين من داخل وخارج الوطن.. مقدمًا الشكر الخاص لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على متابعتهم الشخصية لحالته الصحية، ولكل أبناء الشعب اليمني الوفي.. سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، وان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكروه.

وقال "لقد غمرني الجميع بفيض من المشاعر القلبية والدعوات الصادقة بنجاح العملية الجراحية‏، والتمنيات بالشفاء، ولا يسعني في هذا المقام الا التعبير عن امتناني وتقديري للجميع دون استثناء على كل ما احاطوني به من مشاعر الحب والتقدير".

وأكد رئيس الوزراء، عزم الحكومة وإنه ا اكثر تصميما على مواصلة مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي من اجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.