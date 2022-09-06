شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي الايرانية ترتكب 211 خرقًا للهدنة الاممية خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 211 خرقًا للهدنة الأممية يومي السبت والأحد (3- 4 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

مليشيات الحوثي الايرانية ترتكب 211 خرقًا للهدنة الاممية خلال 48 ساعة

وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، بان الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و36 خرقًا في جبهات محور تعز، و32 خرقًا غرب محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح، و13 خرقًا شرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات في جبهات صعدة، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.

واشار إلى ان الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 12 آخرين، فيما تنوّعت بقيّة الخروقات بين عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الاممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الارياني "ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم اجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".

ودعا الارياني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الارهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة اوروبية للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود احلال السلام في البلاد.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الاوروبيين..مشيدًا بموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

كما اشاد بالمواقف الاوروبية الاخيرة المنددة بخروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، واتفاق ستوكهولم في تعز، والحديدة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين امام مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الاصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

واكد فخامة الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا..داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الاوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الامميين والدوليين من اجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.