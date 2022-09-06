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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرض رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، مس مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، المواضيع المتصلة بتطورات الاوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام وخروقات مليشيا الحوثي للهدنة الاممية.

البركاني يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الجهود المبذولة لإحلال السلام

وتطرق البركاني، إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وإلى العدوان السافر والخرق المدان الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز.. مؤكدًا على أهمية فتح الطرقات والموانئ للشعب اليمن..مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي ليست جادة في رفع الحصار عن محافظة تعز وما أثبت ذلك زيادة الخروقات التي تقوم بها..مؤكدًا إنه في حين تُبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز أكدت مليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم وواضح تجاه الصلف الحوثي ورفض المليشيا لمساعي إحلال السلام وإصرارها على خروقات الهدنة الاممية والانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين..مطالبًا حكومات الاتحاد الاوروبي بتفهم الكارثة التي تعيشها اليمن وما يعاني منه الشعب اليمني والذي لم يعد يحتمل ذلك جراء ماتمارسه المليشيات الحوثية.

من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي، استمرار الاتحاد الاوروبي في سعيه للمساهمة في إحلال السلام في اليمن..معبرًا عن رفضه لإراقة الدماء التي تتم في اليمن والاختراقات التي تحدث للاتفاقات باعتبارها تصعيدًا يدمر فرص السلام..مؤكدًا دعمه لاستمرار الهدنة وفتح الطرقات بما فيها مدينة تعز، ودعمه للمجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..مشيرًا إلى ان وحدة واستقرار اليمن استقرار الخليج ومنطقة الشرق الاوسط.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، عبدالوهاب معوضه، ومحمد مقبل الحميري.

وفي سياق منفصل استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة اوروبية للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود احلال السلام في البلاد.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الاوروبيين..مشيدًا بموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

كما اشاد بالمواقف الاوروبية الاخيرة المنددة بخروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، واتفاق ستوكهولم في تعز، والحديدة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين امام مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الاصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

واكد فخامة الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا..داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الاوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الامميين والدوليين من اجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الاممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الارياني "ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم اجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".

ودعا الارياني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الارهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

