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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسر منتخبنا الوطني تحت سن 17 عاما، من منتخب المغرب بهدفين نظيفين، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي أقيمت مساء اليوم في ملعب عبدالكريم كروم في مدينة سيق الجزائرية.

منتخبنا الوطني للناشئين يخسر في نصف نهائي كأس العرب بهدفين نظيفين للمغرب

وقدم نجوم منتخبنا أداءا رائعا وقتاليا في شوط المباراة الأول، واضاع مهاجمونا فرص ذهبية لم تترجم لاهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تراجع اداء منتخبنا للدفاع، مع ازدياد الهجمات الخطيرة لمنتخب المغرب، والتي كان اخطرها بالدقيقة 56، وفي الدقيقة 78 تمكن المنتخب المغربي من التسجيل عن طريق معاذ بكيزان، وفي الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع سجل المغربي سعيد الرافعي الهدف الثاني بالدقيقة 95.

ويتواجه منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي الكأس، بعد فوز الجزائر على منتخب السعودية بركلات الترجيح.

وفي سياق منفصل عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس، إلى ارض الوطن بسلامة الله وحفظة، بعد رحلة علاجية تكللت بفضل الله بالنجاح.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، وعدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية والمحلية، ومسؤولي السلطة المحلية والتنفيذية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعبر رئيس الوزراء في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله مطار عدن الدولي عن تقديره وامتنانه الكبيرين لكل من سأل عنه واطمأن على صحته سواء حضوريًا أو هاتفيًا، من المسئولين والشخصيات الاجتماعية والمواطنين من داخل وخارج الوطن.. مقدمًا الشكر الخاص لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على متابعتهم الشخصية لحالته الصحية، ولكل أبناء الشعب اليمني الوفي.. سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، وان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكروه.

وقال "لقد غمرني الجميع بفيض من المشاعر القلبية والدعوات الصادقة بنجاح العملية الجراحية‏، والتمنيات بالشفاء، ولا يسعني في هذا المقام الا التعبير عن امتناني وتقديري للجميع دون استثناء على كل ما احاطوني به من مشاعر الحب والتقدير".

وأكد رئيس الوزراء، عزم الحكومة وإنه ا اكثر تصميما على مواصلة مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي من اجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وفي سياق منفصل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة اوروبية للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود احلال السلام في البلاد.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الاوروبيين..مشيدًا بموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

كما اشاد بالمواقف الاوروبية الاخيرة المنددة بخروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، واتفاق ستوكهولم في تعز، والحديدة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين امام مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الاصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

واكد فخامة الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا..داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الاوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الامميين والدوليين من اجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.