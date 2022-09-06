أبين.. تضرر أكثر من 1300 أسرة نازحة جراء الأمطار

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد تقرير رسمي، تضرر أكثر من 1300 أسرة في مخيمات النازحين بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، جراء الأمطار والسيول الناجمة عنها.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في تقرير أصدرته الأحد، بأن الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء مختلفة من المحافظة يوم الجمعة الماضي، تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بمساكن وممتلكات 1338 أسرة نازحة.



وأضاف التقرير بأن الأمطار تسببت أيضاً بتضرر907 مواد غذائية، إضافة إلى تضرر816 مادة غير غذائية في مخيمات النزوح في المحافظة.



ودعت الوحدة التنفيذية الشركاء في المجال الإنساني إلى سرعة التدخل للتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين المتضررين.

