وكيل نيابة في عدن يكشف عن شبكة دعارة إعلامية تجذب الشباب

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وكيل نيابة صيرة عبدالقادر الفضلي ، اليوم ، عن شبكة دعارة إعلامية في عدن .

وأشار في منشور له على صفحته بالفيسبوك إلى توسع شبكة الدعارة الإعلامية في عدن وإنضمام ما وصفهم بالشباب الأغبياء لها .

ولم يشير الفضلي إلى معلومات أخرى حول ما يقصده في منشوره .

وقال الفضلي في نص منشوره :"شبكة الدعارة الاعلاميه في عدن بدأت تتوسع وتضم الى صفوفها شباب اغبياء".

مصدر الخبر :

https://www.17july.net/Mnews/26444

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صحيفة 17 يوليو الاخبارية - من الواقع نقتبس الخبر

كشف وكيل نيابة صيرة عبدالقادر الفضلي ، اليوم ، عن شبكة دعارة إعلامية في عدن .