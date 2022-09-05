شكرا لبحثكم عن خبر وكيل نيابة في عدن يكشف عن شبكة دعارة إعلامية تجذب الشباب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وكيل نيابة صيرة عبدالقادر الفضلي ، اليوم ، عن شبكة دعارة إعلامية في عدن .
وأشار في منشور له على صفحته بالفيسبوك إلى توسع شبكة الدعارة الإعلامية في عدن وإنضمام ما وصفهم بالشباب الأغبياء لها .
ولم يشير الفضلي إلى معلومات أخرى حول ما يقصده في منشوره .
وقال الفضلي في نص منشوره :"شبكة الدعارة الاعلاميه في عدن بدأت تتوسع وتضم الى صفوفها شباب اغبياء".
مصدر الخبر :
https://www.17july.net/Mnews/26444
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صحيفة 17 يوليو الاخبارية - من الواقع نقتبس الخبركشف وكيل نيابة صيرة عبدالقادر الفضلي ، اليوم ، عن شبكة دعارة إعلامية في عدن .
وأشار في منشور له على صفحته بالفيسبوك إلى توسع شبكة الدعارة الإعلامية في عدن وإنضمام ما وصفهم بالشباب الأغبياء لها .
ولم يشير الفضلي إلى معلومات أخرى حول ما يقصده في منشوره .
وقال الفضلي في نص منشوره :"شبكة الدعارة الاعلاميه في عدن بدأت تتوسع وتضم الى صفوفها شباب اغبياء".
مصدر الخبر :
https://www.17july.net/Mnews/26444
تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام
https://t.me/july17news
صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/july17news
صحيفة 17 يوليو الاخبارية - من الواقع نقتبس الخبر
ولم يشير الفضلي إلى معلومات أخرى حول ما يقصده في منشوره .
وقال الفضلي في نص منشوره :"شبكة الدعارة الاعلاميه في عدن بدأت تتوسع وتضم الى صفوفها شباب اغبياء".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.