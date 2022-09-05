شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. تواصل أعمال صيانة خط بيحان عتق في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع شبوة كجهة منفذة أعمال صيانة طريق بيحان عتق في شبوة بتمويل وإشراف مباشر من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وذلك بمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. وتقوم الفرق الفنية أعمال الصيانة للمواقع المتضررة بالطريق الحيوي بالمحافظة . ويأتي هذا بالتزامن مع أعمال صيانة وإعادة تأهيل خط العبر عتق وازاحة الرمال من خط النشيمة عتق وبلحاف. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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