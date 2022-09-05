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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، المخيم الجراحي السابع بمستشفى الغيضة المركزي، بتمويل مؤسسة صلة للتنمية، وتنفيذ مؤسسة روح الصحية، وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

محافظ المهرة يدشن المخيم الجراحي السابع بمستشفى الغيضة المركزي

و ثمن محافظ المهرة، جهود المؤسسات الممولة والمنفذة للمخيم الجراحي في سبيل تخفيف معاناة الكثير من المرضى..مؤكدًا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لانجاح المخيم.

وسيجري المخيم على مدى ستة أيام، عدد من العمليات الجراحية.

وفي سياق منفصل ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، أوضاع المحافظة وجهود رفع مستوى نشاط المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأوقات الدوام والزي الرسمي ورفع تقارير شهرية منتظمة عن مستوى انجاز المهام وكذا الصعوبات والعوائق، مؤكدا أهمية استشعار مسؤولية المرحلة لخدمة المحافظة.

وأشاد المكتب التنفيذي باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بميناء سقطرى لإحباطهم تهريب عينات من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي.. وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة مواصلة التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشير بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.



وفي سياق منفصل نظمت جمعية سقطرى للحياة الفطرية فعاليات اليوم العالمي للطيور الجارحة التي تصادف الأول من سبتمبر من كل عام، بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، وبدعم من برنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة".

وأكد محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، أهمية إحياء مثل هذه المناسبة البيئية على مستوى المحافظة واستهداف مختلف شرائح المجتمع لخلق وعي ومعرفة واسعة بما تتميز به المحافظة من تنوع بيئي فريد، مشيرا إلى دعم السلطة المحلية لجهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة لحماية الطيور الجارحة والنادرة والحفاظ عليها.

وفي سياق منفصل بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير الوكالة الألمانية للتنمية (جي آي زد) مارك شوماخر، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشاريع وأنشطة الوكالة الألمانية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة المهندسة وزيرة الشرماني، ومنصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي، التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين اليمن والوكالة، وتعزيز التعاون التنموي، خاصة وان المانيا كانت من أبرز الداعمين للعملية التنموية في اليمن خاصة بمجالات المياه والبيئة والصحة والتعليم الفني والمهني والتعليم العام، إضافة إلى التأكيد على حشد الموارد اللازمة لتقديم الدعم بالمجالات الإنسانية والخدمية والتنموية.

وتطرق الوزير إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية جرّاء الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي في اليمن، وجهود الدولة لتحقيق السلام الشامل والدائم ودعم الدولة للجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والتوجه صوب التنمية الشاملة.. معربا عن تطلع اليمن إلى مضاعفة التدخلات التنموية الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتنمية، نظرا لتضاعف الاحتياجات خصوصا في المجال الإنساني.

وأكد على ضرورة تعزيز العمل المشترك لحشد الدعم اللازم بالقطاعين التنموي والإنساني من أجل المساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الريفي.. مشددا على ضرورة التركيز على مجال التعليم الفني والتدريب المهني للمساعدة في تأهيل الشباب ورفد سوق العمل بكوادر شبابية مؤهلة.

من جانبه أكد مدير الوكالة الألمانية للتنمية، الحرص على استيعاب الملاحظات المقدمة من جانب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودراسة إمكانية تقديم الدعم من الجانب الألماني وفقا لبرامج وخطط الوكالة الألمانية للتنمية.