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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال لقاءه، اليوم، بمدينة المكلا، وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، على خطط الوزارة لرفع القدرة الإنتاجية في حقول النفط، والبحث عن مصادر أخرى، لتعزيز إيرادات الدولة، والاسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

البحسني يطلع على خطط وزارة النفط والمعادن لرفع القدرة الإنتاجية

واستمع البحسني، من الوزير الشماسي، إلى شرحٍ مفصل حول نشاط وزارة النفط والمعادن، وسير عملية الإنتاج من حقول النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة، وإمكانية زيادة القدرة الإنتاجية، وكذا جهود الوزارة في إجراء الدراسات لإنتاج الغاز في حضرموت، ومساعيها للبدء في وضع دراسة لإنشاء مصنع للغاز المنزلي، لتأمين حاجة المواطنين في المحافظات المحررة من مادة الغاز.

وزير النفط والمعادن يتطرق إلى جهود الوزارة في تحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية

كما تطرق وزير النفط والمعادن، إلى جهود الوزارة في تحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في الأسواق المحلية، وتنظيم عملية الاستيراد للمحروقات الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بمادتي المازوت والديزل..مستعرضًا أنشطة الوزارة في جوانب المسوحات الجيولوجية والمعدنية، وجلب المستثمرين لاستغلال الثروات المعدنية والاستفادة منها في تشجيع الاستثمار وتعزيز إيرادات الدولة.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة النفط والمعادن، في سبيل رفع القدرة الإنتاجية لتعزيز إيرادات الدولة والاسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي..مثمنًا جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، وحث على استغلال الموارد النفطية والخامات المعدنية والاستفادة منها في جلب الاستثمارات بما يعود بالنفع على البلاد.

وشدد البحسني، على ضرورة تعزيز العلاقة مع دول الجوار، والاستفادة من خبراتهم في المجالات النفطية والمعدنية، لتطوير عمل الوزارة وجعلها في مصاف وزارات الدول المتقدمة في إنتاج النفط واستكشاف المعادن، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وفق دراسات ورؤى تخدم الوطن والمواطن.

وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح



وفي سياق منفصل افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، بهيئة مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا، مركز علاج (كوفيد -19) والأمراض التنفسية الحادة، الذي يأتي ضمن مشروع دعم المرافق الصحية، بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر بنك التنمية الألماني (KFW) وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

وقام وزير الصحة ومحافظ حضرموت بجولة بأجنحة أخذ العينات والحالات المتوسطة والحرجة في مركز علاج كورونا.. متعرفين على معدات المركز الذي تبلغ سعته السريرية 27 سريرًا، قابل للزيادة إلى 40، والمزود بأحدث الأجهزة الطبية، وطاقم طبي مؤهل.

كما دشن الوزير والمحافظ، العمل بجهاز الأشعة المقطعية، بهيئة مستشفى ابن سيناء، بدعم من منظمة الصحة العالمية..مطلعين على قسم توفير الاوكسجين، ومركز رعاية مرضى الفشل الكلوي، وحجم الخدمات المقدمة للمرضى..مثمنين جهود الطاقم الطبي والفني..مشددين على إيلاء اهتمام أكبر بالمرضى.

واطلع الوزير بحيبح، والمحافظ بن ماضي، على أوضاع مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، واطلعا على الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفى، وجهود التوسعة بتفعيل العيادات في تخصصات مختلفة، وإضافة غرفة عمليات ثالثة، ومختبر في قسم الوضع، وصيدلية مجانية.

وقال وزير الصحة "إن الزيارة تهدف إلى تفقد الواقع الصحي في حضرموت، وتقديم جوانب الدعم للقطاع الصحي، ودعم الوزارة لاعتماد مسارات البورد العربي عقب اعتماد البورد اليمني في المكلا وسيئون، في سياق الاهتمام بمجال التدريب والتأهيل للكوادر الصحية محليا".

وفي سياق منفصل بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور، قاسم بحيبح امس في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الألمانية مارك كريستوف جوانب الدعم المقدم لقطاع لصحة والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وفي اللقاء، الذي ضم وكيل الوزارة الدكتور سالم الشبحي، ثمن وزير الصحة الدعم المقدم من وكالة التنمية الألمانية في القطاع الصحي ونوعيته وجودته.. مشيرًا إلى أهمية توجية جانب من الدعم إلى القضايا التقنية وتعزيز نظام الجودة ودعم القطاع الصحي للانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة التنمية المستدامة.

بدوره، أشار المسؤول الألماني إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة والجهات ذات العلاقة.. لافتًا إلى أن الوكالة تعمل على تأسيس مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن ليشكل همزة الوصل مع الجهات المعنية ويساعد على التنسيق بين الجميع.

من جانب آخر، بحث وزير الصحة مع فريق منظمة رعاية الأطفال الدولية برئاسة اماهانسراج المدير القطري لدى بلادنا، خطط المنظمة في التدخلات المقبلة في القطاعات الصحية ومنها العناية بالأطفال وصحة الام والطفل ومجالات التغذية من خلال دعم 180مركز صحي و25مستشفى في عموم البلاد.

وثمن وزير الصحة أنشطة المنظمة وتبنيها لخطط الوزارة في التحولات من الجوانب الإغاثية إلى البرامج الصحية الدائمة.. مشيرًا إلى ضرورة عمل المنظمة على بناء القدرات للقطاعات الصحية والمشاركة المجتمعية.. داعيًا إلى العمل على دعم البرامج الخاصة بالصحة الانجابية والتركيز والاهتمام للكشف المبكر لسرطان الثدي.

وطالب وزير الصحة بضرورة تفعيل مكتب المنظمة بعدن واعطاءه الصلاحيات الكافية بمايمكنه من أداء المهام بشكل أفضل.

إلى ذلك ناقش اجتماع شركاء القطاع الصحي الذي ترأسه وزير الصحة العامة السكان، عدد من الموضوعات المتصلة بعمل شركاء القطاع الصحي الكلستر ومجالات تعزيز هذه العلاقة لصالح خدمة القطاعات الصحية المختلفة والوقوف على مشاريع المنظمات المانحة وأماكن تدخلاتها.

وشدد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة تفعيل التنسيق بين الوزارة والمنظمة والتشارك في رسم الخطط وتطوير مخطط العمل بينهما والعمل على جملة القضايا المتعلقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

في سياق آخر، كرم وزير الصحة العامة والسكان اختصاصي العيون الشهير الدكتور صالح حسن زين نظير جهوده المتواصلة في تقديم خدمات مميزة لمرضى العيون، بمنحه درع التميز نظير جهوده التي يبذلها في مجال علاج مرضى العيون المختلفة وانجازاته الطبية المتميزة التي يحققها.

وأثنى الوزير بحيبح على إنجازات الدكتور زين التي تسهم في تخفيف المعاناة عن كثير من مرضى العيون.

من جانبه عبر الدكتور صالح زين عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم الذي يشكل له حافز إضافي في العمل وبذل الجهد المضاعف لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لمرضى العيون.