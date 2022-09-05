سيول الأمطار تجرف مساكن عشرات "المهمشين" في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - جرفت سيول الأمطار الغزيرة مساكن العشرات من فئة "المهمشين" في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر إن سيولاً جارفة أعقبت أمطار غزيرة شهدتها مدينة إب ومحيطها، جرفت مساكن (قش وطرابيل)عشرات المهمشين القريبة من مجرى السيول في منطقة "مفرق جبلة" جنوبي المحافظة.



وأوضحت المصادر أن العشرات من المهمشين باتوا في العراء فيما لجأ الأطفال والنساء إلى مدرسة "الشهداء" القريبة من أماكن سكنهم السابقة.



وأطلق المتضررون نداء استغاثة لتوفير أداوت المأوى والغذاء، في ظل غياب أي تدخل انساني من مليشيا الحوثي التي تسيطر على المحافظة بقوة السلاح.

