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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، أوضاع المحافظة وجهود رفع مستوى نشاط المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات.

تنفيذي سقطرى يناقش مستوى نشاط المكاتب التنفيذية

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأوقات الدوام والزي الرسمي ورفع تقارير شهرية منتظمة عن مستوى انجاز المهام وكذا الصعوبات والعوائق، مؤكدا أهمية استشعار مسؤولية المرحلة لخدمة المحافظة.

وأشاد المكتب التنفيذي باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بميناء سقطرى لإحباطهم تهريب عينات من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي.. وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة مواصلة التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشير بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 734 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وشملت الألغام المنزوعة خلال الأسبوع 10 ألغام مضادة للأفراد و306 ألغام مضادة للدبابات، و415 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وذكر تقرير لفريق مسام أنه تم نزع 127 لغمًا مضادًا للدبابات و297 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع 34 لغمًا مضادًا للدبابات و35 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية المضاربة في محافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 89 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان.

واشار التقرير إلى أنه تم في محافظة شبوة، نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 13 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، ترتيبات تدشين مشروع تعزيز قدرات السلطات المحلية للتصدي لآثار التغيرات المناخية على قطاع المياه في دلتا لحج "وادي تُبَن" المزمع تنفيذه بالمحافظة قريبًا.

وأوضح الثعلبي أن مشروع الهيئة الخاص بتطوير مهارات السلطات المحلية، يأتي لكون اليمن تعد من الدول العشرين في العالم، الأكثر هشاشة بارتفاع منسوب سطح بحارها وهو ما يؤثر على مناطق البلاد الساحلية من جراء ملوحة آبار المياه، خاصةً في منطقة بئر أحمد بمديرية البُرَيقَة بالعاصمة المؤقتة عدن، ومنطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن بمحافظة لحج.

منوهًا بأن المشروع يهدف إلى إجراء المسح الشامل لقطاع المياه بدلتا لحج " وادي تُبَن "، للخروج برؤية واضحة لتنفيذ مشروع استراتيجي ضخم في هذا المجال.

بدوره، مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج المهندس فتحي الصُّعُو، لفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه من الهيئة العامة لحماية البيئة بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، ويموله من صندوق المناخ الأخضر، وسيعمل على إنعاش طاقات المؤسسات والجهات ذات الصلة بقطاع المياه في دلتا لحج " وادي تُبَن "، لتحقيق التكيف المطلوب للتأثيرات السلبية، وتحديد أهم أولويات التدخُّلات في المنطقة، لعكسها إلى مشروع كبير، سيجرى تقديمه إلى أحد صناديق المناخ لإقامته واقعًا عمليًا، عقب الانتهاء من المشروع الحالي.