اليمن.. الجيش يعلن إحباط محاولتي تسلل للمليشيا الحوثية شرق وغرب تعز

أعلن الجيش الوطني، الاثنين، إحباط محاولتي تسلل وعمليات هجومية جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهات الشرقية والغربية المحيطة بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنت من إفشال محاولة تسلل لعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من مواقع تمركزها في تبة الخلوة باتجاه منطقة ماتع في الضباب غربا.



وأضاف: "كما صدت محاولة تسلل وهجوم في مبنى الضيافة بالقصر الجمهوري وعقبة منيف شرقا".



وأشار إعلام الجيش إلى أن مواجهات متقطعة دارت بالتزامن من ذلك في جبهة الكدحة غرب المدينة عقب محاولات مليشيا الحوثي استحداث مواقع وتحصينات جديدة.



وأسفرت المواجهات عن مصرع اثنين من عناصر مليشيا الحوثي فيما أصيب جنديين من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بحسب البيان.



ومنذ الأحد الماضي تهاجم مليشيا الحوثي الإرهابية مواقع قوات الجيش الوطني في الجبهات الغربية يصاحب ذلك قصفاً مكثفاً على المناطق الآهلة بالسكان، في مسعى منها لإحداث اختراق ميداني إلى خط الضباب الاستراتيجي وخنق المدينة بحصار كامل من كل الاتجاهات.

