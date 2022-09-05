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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت امس دورة تدريبية في الرعاية المتكاملة لصحة الطفل بمحافظة المهرة، بدعم منظمة اليونسيف والبنك الدولي، وتستهدف 20 متدربا.

بدء دورة تدريبية في مجال رعاية صحة الطفل بالمهرة

وأكد مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض سعد للمشاركين أهمية التأهيل الشامل في مجال الرعاية الصحية خصوصًا للأطفال والأمهات الحوامل في ظل التزايد السكاني الذي تشهده المحافظة.

جددت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ندائها الانساني لمساعدة المنكوبين في مخيمات النزوح من الامطار والسيول والرياح التي شهدتها المحافظة خلال يوليو واغسطس الماضيين جراء التغيرات المناخية والمنخفض الجوي حيث تضررت اكثر من 18 الفا و729 أسرة في 197 مخيما وموقعا للنازحين منها 5974 أسرة تضررا كليا ووفاة 11 شخصا منهم 9 حالات وفاة بالسيول وحالتين بالصواعق الرعية.

وقالت الوحدة التنفيذية في تقرير تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "نؤكد أن الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات المتضررة مزر للغاية، وأن التدخلات الحالية لشركاء العمل الإنساني لا تكفِ ولم تغطِ نصف الاحتياج ولم تعالج المشاكل والاضرار الناتجة عن المنخفض الجوي الذي جعل من الوضع كارثة حقيقية".

واضافت "وبرغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني الا أن الكثير من النازحين في المخيمات لا يزالون يعيشون ظروفا انسانية سيئة وبالغة التعقيد".

وبين التقرير حجم الفجوة بين التدخلات والمتبقي لانقاذ الاسر المنكوبة على مستوى كل قطاع.. ففي قطاع المأوى والمواد غير الغذائية مايزال الاحتياج لعدد 4413 خيمة ايواء مؤقتة 10669 حقيبة إيواء و14485 أغطية بلاستيكية (طرابيل) بمعدل اثنين لكل أسرة.. وفي قطاع الامن الغذائي وتحسين سبل العيش مايزال الاحتياج لعدد 9950 سلة غذائية ونقد مقابل الغذاء.

وفي مجال المياه والاصحاح البيئي مايزال الاحتياج لعدد 9238 أسرة موزعة بين احتياجات مياه وخزانات اسرية وحقائب نظافة وحمامات صرف صحي.. فيما لا يزال الاحتياج في قطاع الحماية لمساعدة 4061 أسرة منكوبة موزعة بين مساعدات نقدية ودعم قانوني ودعم نفسي وحقائب كرامة.

وفي القطاع الصحي مازالت 6306 أسرة محتاجة لمساعدات صحية نوعية ورعاية صحية اولية ودعم نفسي.. فيما لاتزال 8409 أسرة محتاجة لحقيبة استجابة طارئة.

اما في قطاع التعليم الذي تضرر كثيرا ما تزال الحاجة إلى 50 فصلا دراسيا من كونتيرات وخيام مع المستلزمات التعليمية، و256 مقعدا دراسيا و21 خزان مدارس.

ودعت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في تقريرها جميع شركاء العمل الانساني إلى سرعة الاستجابة للتخفيف من معاناة الاسر المنكوبة عقب فترة طويلة من تعرضهم للكارثة وانتظار يد العون والمساعدة الانسانية، إلى جانب حشد الموارد من أجل توفير بيئة معيشية ملائمة للنازحين في المخيمات، وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل النازحين خارج المخيمات للتخفيف من معاناتهم.

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، أوضاع المحافظة وجهود رفع مستوى نشاط المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأوقات الدوام والزي الرسمي ورفع تقارير شهرية منتظمة عن مستوى انجاز المهام وكذا الصعوبات والعوائق، مؤكدا أهمية استشعار مسؤولية المرحلة لخدمة المحافظة.

وأشاد المكتب التنفيذي باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بميناء سقطرى لإحباطهم تهريب عينات من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي.. وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة مواصلة التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشير بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.

نظمت جمعية سقطرى للحياة الفطرية فعاليات اليوم العالمي للطيور الجارحة التي تصادف الأول من سبتمبر من كل عام، بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، وبدعم من برنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة".

وأكد محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، أهمية إحياء مثل هذه المناسبة البيئية على مستوى المحافظة واستهداف مختلف شرائح المجتمع لخلق وعي ومعرفة واسعة بما تتميز به المحافظة من تنوع بيئي فريد، مشيرا إلى دعم السلطة المحلية لجهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة لحماية الطيور الجارحة والنادرة والحفاظ عليها.

