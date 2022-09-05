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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب امس، بتخرج الدفعة الثانية من طلاب قسم الاعلام والفنون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، البالغ عددهم 52 طالبا.

جامعة إقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الـثانية من طلاب الإعلام وتكرم "مسام" للالغام

وحث نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور علي سيف الرمال، الخريقين على مواصلة تطوير الذات وأداء رسالتهم الإنسانية النبيلة بأمانة وكفاءة ومسؤولية.

وفي إطار الإحتفال كرم رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، البرنامج السعودي لنزع الالغام "مسام" بدرع الجامعة للانسانية تقديرا لدور البرنامج الانساني في نزع الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في ارض مأرب وطرقها وجبالها، وتطهير القرى والطرق من تلك الالغام حتى تمكن اطفال وشباب المحافظة من المضي قدما في مواصلة مشوارهم التعليمي بامان على المستوى العام والجامعي.

عقد مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد الركن سليم فارع النميري، اليوم، اجتماعًا برؤساء الشعب والإدارات التابعة للدائرة، لمناقشة احتياجات ومتطلبات الدائرة وفروعها وتوحيد جهودها في كافة المناطق العسكرية وفقًا لتعليمات وتوجيهات وزير الدفاع.

وأشار النميري إلى أن دائرة الاشغال العسكرية تحمل على عاتقها مهام كبيرة لتنفيذ كافة الأعمال التي تتطلبها المعركة الوطنية المقدّسة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني العابر للحدود.

مشددًا على أهمّية العمل المستمر بروح الفريق الواحد حتى القضاء على الانقلاب الحوثي الإيراني وتحقيق الانتصار الكبير للشعب اليمني بكل أطيافه. لافتًا إلى الدعم المطلوب من قبل القيادة العسكرية.



تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 734 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وشملت الألغام المنزوعة خلال الأسبوع 10 ألغام مضادة للأفراد و306 ألغام مضادة للدبابات، و415 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وذكر تقرير لفريق مسام أنه تم نزع 127 لغمًا مضادًا للدبابات و297 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع 34 لغمًا مضادًا للدبابات و35 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية المضاربة في محافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 89 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان.

واشار التقرير إلى أنه تم في محافظة شبوة، نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 13 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

دشَّن محافظ لحج أحمد تُركي ووكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور حسين الأعوش اليوم بمستشفى " ابن خلدون " العام، مخيَّم العيون الجراحي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، تنفِّذه جمعية " الحكمة اليمانية " الخيرية.

وخلال التدشين أشاد المحافظ بالمشروعات الإنسانية المتعددة في جميع الأصعدة، التي تقيمها بمحافظة لحج، جمعية " الحكمة اليمانية " الخيرية، منها القطاع الصحي.. مؤمِّلًا من الجمعية تكثيف برامجها الخيرية الجراحية للعيون، لتشمل بقية مديريات المحافظة.. وأكد تذليل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للأعمال التنموية كافة للجمعية.