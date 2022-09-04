اليمن.. محافظ المهرة يوجه وحدات الجيش برفع الجاهزية القتالية استعدادا لأي طارئ

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، الأحد، قيادة الجيش بالمحافظة (شرقي اليمن)، برفع الجاهزية القتالية، استعداداً لتنفيذ أي مهام عسكرية.



جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة الشرطة العسكرية وقيادة محور الغيضة، للاطلاع على أوضاعها وجاهزية القتالية واستعدادها لتنفيذ المهام، وفق مركز إعلام المحافظة.



وقال ياسر، إن السلطة المحلية مستمرة في دعم الوحدات الأمنية والعسكرية لتقوم بمهامها الموكلة إليها بكفاءة عالية والاهتمام بتوفير غذاء منتسبي الجيش والشرطة، والمساعي الحثيثة لتحسين أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.



وحيّا المحافظ الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة العسكرية في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار إلى جانب بقية الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.



كما أشاد بالنجاحات التي تحققها هذه الوحدات العسكرية، وبجاهزيتها القتالية وتنفيذها للمهام بكفاءة واقتدار رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على اليمن.



وأكد محافظ المهرة، على أهمية الانضباط ورفع الجاهزية القتالية، استعداداً لتنفيذ اي مهام عسكرية وأن النجاحات التي حققتها محل تقدير واعتزاز لدى أبناء المحافظة.



بدوره أكد قائد الشرطة العسكرية العميد محسن علي ناصر مرصع أن قواته مستعدة لتنفيذ أي مهام أو توجيهات وفي أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ يمس سيادة الوطن ومكتسباته أو يقلق السكينة العامة للمحافظة وأمنها واستقرارها وسنظل عيونًا ساهرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لتبقى المحافظة آمنة ومستقرة.



من جانبه أكد قائد اللواء 137 مشاة العميد الركن محمد يحيى القاضي فى كلمة له، أن كافة الوحدات العسكرية ستظل وفية للوطن وحمايته والدفاع عن سيادته.



وجاءت زيارة محافظ المهرة إلى قيادتي الشرطة العسكرية ومحور الغيضة في ظل تحركات للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا لتفجير الأوضاع بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان.

