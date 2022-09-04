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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشَّن محافظ لحج أحمد تُركي ووكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور حسين الأعوش اليوم بمستشفى " ابن خلدون " العام، مخيَّم العيون الجراحي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، تنفِّذه جمعية " الحكمة اليمانية " الخيرية.

محافظ لحج يدشِّن مخيَّم مجاني لجراحة العيون

وخلال التدشين أشاد المحافظ بالمشروعات الإنسانية المتعددة في جميع الأصعدة، التي تقيمها بمحافظة لحج، جمعية " الحكمة اليمانية " الخيرية، منها القطاع الصحي.. مؤمِّلًا من الجمعية تكثيف برامجها الخيرية الجراحية للعيون، لتشمل بقية مديريات المحافظة.. وأكد تذليل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للأعمال التنموية كافة للجمعية.

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر اليوم، قيادة الشرطة العسكرية، للاطلاع على أوضاعها وجاهزية القتالية واستعدادها لتنفيذ المهام.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها أركان عمليات محور الغيضة العميد ركن مخبال، أكد المحافظ دعم السلطة المحلية للوحدات الأمنية والعسكرية لتقوم بمهامها الموكلة إليها بكفاءة عالية، وتحسين أوضاع منتسبيها.

وأشاد المحافظ بالجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة العسكرية في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب، وحفظ الأمن والاستقرار إلى جانب بقية الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وكان قائد الشرطة العسكرية العميد محسن مرصع، اكد استعداد قوات الشرطة العسكرية لتنفيذ واجبتها والتعامل مع أي طارئ يمس سيادة الوطن ومكتسباته أو يقلق السكينة العامة للمحافظة وأمنها واستقرارها.

كما زار المحافظ، قيادة محور الغيضة والتقى بقيادات الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالنجاحات التي تحققها هذه الوحدات وبجاهزيتها القتالية وتنفيذها للمهام بكفاءة واقتدار رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على اليمن.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير الوكالة الألمانية للتنمية (جي آي زد) مارك شوماخر، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشاريع وأنشطة الوكالة الألمانية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة المهندسة وزيرة الشرماني، ومنصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي، التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين اليمن والوكالة، وتعزيز التعاون التنموي، خاصة وان المانيا كانت من أبرز الداعمين للعملية التنموية في اليمن خاصة بمجالات المياه والبيئة والصحة والتعليم الفني والمهني والتعليم العام، إضافة إلى التأكيد على حشد الموارد اللازمة لتقديم الدعم بالمجالات الإنسانية والخدمية والتنموية.

وتطرق الوزير إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية جرّاء الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي في اليمن، وجهود الدولة لتحقيق السلام الشامل والدائم ودعم الدولة للجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والتوجه صوب التنمية الشاملة.. معربا عن تطلع اليمن إلى مضاعفة التدخلات التنموية الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتنمية، نظرا لتضاعف الاحتياجات خصوصا في المجال الإنساني.

وأكد على ضرورة تعزيز العمل المشترك لحشد الدعم اللازم بالقطاعين التنموي والإنساني من أجل المساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الريفي.. مشددا على ضرورة التركيز على مجال التعليم الفني والتدريب المهني للمساعدة في تأهيل الشباب ورفد سوق العمل بكوادر شبابية مؤهلة.

من جانبه أكد مدير الوكالة الألمانية للتنمية، الحرص على استيعاب الملاحظات المقدمة من جانب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودراسة إمكانية تقديم الدعم من الجانب الألماني وفقا لبرامج وخطط الوكالة الألمانية للتنمية.

وجه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، الهيئة العامة لحماية البيئة وفرعها في سقطرى بتعزيز الدور الرقابي وتواجدها المستمر في المنافذ البحرية والجوية للتعاون مع الجهات المختصة الأخرى واجراء الفحص والتفتيش لكل الصادرات والواردات من وإلى أرخبيل سقطرى، وتفعيل دورها لرفع الوعي البيئي في الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وشدد الشرجبي على أهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لمكافحة التهريب والجرائم البيئية ومتابعة قضية التهريب التي تم ضبطها مؤخرًا في ميناء الجزيرة، والتي كانت تحمل عينة لـ ١١ نوعا من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي، والتي تحظر القوانيين الاتفاقات الدولية والمحلية تصديرها والاتجار بها إلا ضمن أطر قانونية تضمن سلامة وبقاء النوع.

واكد على ضرورة رفع تقرير مفصل بما وصلت له التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشي بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.