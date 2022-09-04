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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر اليوم، قيادة الشرطة العسكرية، للاطلاع على أوضاعها وجاهزية القتالية واستعدادها لتنفيذ المهام.

محافظ المهرة يتفقد معسكري الشرطة العسكرية ومحور الغيضة

وخلال الزيارة التي رافقه فيها أركان عمليات محور الغيضة العميد ركن مخبال، أكد المحافظ دعم السلطة المحلية للوحدات الأمنية والعسكرية لتقوم بمهامها الموكلة إليها بكفاءة عالية، وتحسين أوضاع منتسبيها.

وأشاد المحافظ بالجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة العسكرية في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب، وحفظ الأمن والاستقرار إلى جانب بقية الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وكان قائد الشرطة العسكرية العميد محسن مرصع، اكد استعداد قوات الشرطة العسكرية لتنفيذ واجبتها والتعامل مع أي طارئ يمس سيادة الوطن ومكتسباته أو يقلق السكينة العامة للمحافظة وأمنها واستقرارها.

كما زار المحافظ، قيادة محور الغيضة والتقى بقيادات الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالنجاحات التي تحققها هذه الوحدات وبجاهزيتها القتالية وتنفيذها للمهام بكفاءة واقتدار رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على اليمن.

تفقد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ومعهما نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وامين عام المجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي، اليوم بميناء المكلا، على سير العمل بمشروع مصنع الريادة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التابع للقطاع الخاص.

وجرى اعتماد خطي تعبئة للمصنع بإجمالي 100 طن بالساعة، "2000 كيس عبوة 50 كجم بالساعة" قابل للتوسعة، وبناء نظام تفريغ ونقل للحبوب من الباخرة إلى الصوامع بطول اجمالي 620 متر بقدرة تفريغية 300 طن بالساعة.

المشروع مقسم على مرحلتين، الأولى بناء عدد 4 صوامع بقدرة تخزينية 7500 طن للواحدة، بقدرة استيعابية ثلاثين الف طن قمح.

حيث قدم رئيس مجلس إدارة المصنع أبوبكر مسلم، ومدير المصنع المهندس احسان واصف، شرح عن مكونات المشروع البالغ نسبة انجازه 85 %، والمتوقع افتتاحه رسميًا وبدء الانتاج مطلع العام القادم.

ويهدف المشروع إلى تأمين احتياجات المجتمع من الغذاء، والمساهمة في رفع المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي لحضرموت والمحافظات المجاورة، وخلق فرص عمل للشباب، ورفد السوق المحلي بمادة القمح لتعزيز توفير مادة القمح على مدار السنة.

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، ترتيبات تدشين مشروع تعزيز قدرات السلطات المحلية للتصدي لآثار التغيرات المناخية على قطاع المياه في دلتا لحج "وادي تُبَن" المزمع تنفيذه بالمحافظة قريبًا.

وأوضح الثعلبي أن مشروع الهيئة الخاص بتطوير مهارات السلطات المحلية، يأتي لكون اليمن تعد من الدول العشرين في العالم، الأكثر هشاشة بارتفاع منسوب سطح بحارها وهو ما يؤثر على مناطق البلاد الساحلية من جراء ملوحة آبار المياه، خاصةً في منطقة بئر أحمد بمديرية البُرَيقَة بالعاصمة المؤقتة عدن، ومنطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن بمحافظة لحج.

منوهًا بأن المشروع يهدف إلى إجراء المسح الشامل لقطاع المياه بدلتا لحج " وادي تُبَن "، للخروج برؤية واضحة لتنفيذ مشروع استراتيجي ضخم في هذا المجال.

بدوره، مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج المهندس فتحي الصُّعُو، لفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه من الهيئة العامة لحماية البيئة بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، ويموله من صندوق المناخ الأخضر، وسيعمل على إنعاش طاقات المؤسسات والجهات ذات الصلة بقطاع المياه في دلتا لحج " وادي تُبَن "، لتحقيق التكيف المطلوب للتأثيرات السلبية، وتحديد أهم أولويات التدخُّلات في المنطقة، لعكسها إلى مشروع كبير، سيجرى تقديمه إلى أحد صناديق المناخ لإقامته واقعًا عمليًا، عقب الانتهاء من المشروع الحالي.

