شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يطّلع من وزير التخطيط والتعاون الدولي على المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر المجلس بالعاصمة عدن، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة المناصفة الدكتور واعد عبد الله باذيب.

الزُبيدي يطّلع من وزير التخطيط والتعاون الدولي على المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات



واطّلع الرئيس القائد من الوزير باذيب، على سير العمل في الوزارة، والجهود التي تبذلها في التنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة، وتطوير علاقات التعاون معها، وبناء علاقات مع جهات جديدة بهدف توفير مزيد من الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية.



كما استمع الزُبيدي من الوزير باذيب إلى شرحٍ موجزٍ عن جُملة المشاريع التي ينفذها الصندوق العربي للتنمية، وعدد من المنظمات الدولية والجهات الداعمة في قطاع الطرق، وتأهيل البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، والكهرباء، والصحة في العاصمة عدن والمحافظات المُحررة، وأبرز الصعوبات التي تواجهها، وسُبل حلها.



وأكد الزُبيدي على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التخطيط في وضع الخطط المتوسطة والطويلة وبرامج التنمية الشاملة، ومشاريع التنمية بأنواعها لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة، بما يسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي، مشددا على أهمية تكثيف التواصل مع المنظمات الدولية لسرعة نقل وفتح مقراتها في العاصمة عدن باعتبارها عاصمة البلاد ومقرا للحكومة للشرعية المعترف بها دوليا.



وجدد الزبيد دعوته لقيادة الوزارة لرفع درجة التنسيق مع السلطات المحلية الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة طواقم المنظمات، والبعثات الدولية، في العاصمة عدن، وبقية المحافظات التي هي أمسّ الحاجة للتدخلات العاجلة التي تقدمها تلك المنظمات.

وجه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، الهيئة العامة لحماية البيئة وفرعها في سقطرى بتعزيز الدور الرقابي وتواجدها المستمر في المنافذ البحرية والجوية للتعاون مع الجهات المختصة الأخرى واجراء الفحص والتفتيش لكل الصادرات والواردات من وإلى أرخبيل سقطرى، وتفعيل دورها لرفع الوعي البيئي في الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وشدد الشرجبي على أهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لمكافحة التهريب والجرائم البيئية ومتابعة قضية التهريب التي تم ضبطها مؤخرًا في ميناء الجزيرة، والتي كانت تحمل عينة لـ ١١ نوعا من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي، والتي تحظر القوانيين الاتفاقات الدولية والمحلية تصديرها والاتجار بها إلا ضمن أطر قانونية تضمن سلامة وبقاء النوع.

واكد على ضرورة رفع تقرير مفصل بما وصلت له التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشي بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.



افتتح وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم بمنشآت منطقة خلف بالمكلا، خزانين للنفط بسعة 23 ألف طن، ضمن مشروع الخزن الاستراتيجي الاحترازي الآمن لشركة النفط بساحل حضرموت.

ويأتي المشروع ضمن مساعي الشركة لاستحداث نظام يكفل حماية المنتجات البترولية، وتأمين احتياجات الجهات المهمة والحيوية في أوقات الأزمات والطوارئ، ليرتفع عدد خزانات الوقود الاجمالية التابعة لشركة النفط بياحل حضرموت إلى 10 خزانات، بسعة اجمالية تبلغ 63 ألف طن.

ووضع الوزير والمحافظ حجر الأساس لمشروع إنارة شوارع المدن الرئيسة بساحل حضرموت بالطاقة الشمسية، بتمويل من شركة النفط بساحل حضرموت، تدشينًا لبدء العمل بالمشروع الذي يأتي ضمن تدخلات الشركة المجتمعية، وللتخفيف من أعباء توليد الكهرباء عبر توفير أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية للمدن الرئيسة.

المشروع ينفذ على مراحل، تشمل الأولى إنارة شوارع مدينة المكلا الممتدة من حلة غربًا حتى الريان شرقًا، وتشمل المرحلة الثانية إنارة ما تبقى من شوارع مدن المكلا وشحير وغيل باوزير والشحر والحامي والديس الشرقية إمتدادًا إلى الريدة الشرقية، ويتضمن المشروع تركيب إشارات ضوئية مرورية في التقاطعات المهمة لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث.