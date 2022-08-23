وزير الصناعة: مخاطبات رسمية لفتح خط عبر تركيا لإمدادات القمح الروسي والأوكراني

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الاشول، الثلاثاء، إن المخزون الغذائي من مادة القمح يكفي لنحو أربعة أشهر، إضافة إلى توفر المواد الأساسية.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم نائب وزير الصناعة سالم الوالي، ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال تقدمهم رئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وجهود استقرار العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.



وأضاف الأشول، أنه تم فتح باب استيراد القمح من عدة دول بينها رومانيا وفرنسا، وهناك مخاطبات رسمية لفتح خط عبر تركيا لإمدادات القمح الروسي والأوكراني" .



واستعرض وزير الصناعة، الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتستدعي تضافر جهود الجميع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية.



وأوضح أن الوزارة رفعت تقريرا شاملا حول وضع المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي في البلاد لقيادتي المجلس الرئاسي والحكومة، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها معالجة التحديات ذات الصلة بإجراءات استيراد السلع المختلفة وأبرزها الغذائية"، منوها بالأدوار الحيوية للقطاع الخاص في المساهمة باستقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

