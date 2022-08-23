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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن مارك جوردن، مستوى تنفيذ مشروع التغذية المدرسية وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض اللقاء احتياجات وزارة التربية والتعليم من المشاريع والبرامج، وجهود برنامج الغذاء العالمي في دعم مشروع التغذية المدرسية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل المشروع وسبل معالجتها خلال الفترة المقبلة.

" العكبري" يناقش مع برنامج الغذاء العالمي مستوى تنفيذ مشروع التغذية المدرسية

وأكد وزير التربية على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البرنامج، من خلال توسعة التدخلات التي ينفذها البرنامج في القطاع التعليمي.. منوها إلى استعداد الوزارة في دعم ومساندة مشاريع وبرامج الغذاء العالمي والعمل على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

من جانبه عبر مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن مارك جوردن، عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة التربية خلال الفترة الماضية في تسهيل عمل مشروع التغذية المدرسية، موكدا حرص البرنامج على دعم القطاع التعليمي في اليمن.

ودشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب بمحافظة مأرب، توزيع المناهج المدرسية التي استكملت عملية طباعتها للصفوف الدراسية من اول اساسي حتى ثالث ثانوي، على فروع مكاتب التربية في المديريات تمهيدا لتسليم كل مدرسة حصتها المحددة لتوزيعها على الطلاب وتغطية العجز القائم في المناهج الدراسية.

وخلال عملية التدشين أوضح الدكتور العباب إنه جرى طباعة هذا العام مليون و٥٠٠ ألف كتاب مدرسي لمختلف المراحل الدرسية، في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد منذ العطلة الصيفية حتى تبدأ العملية بوجود المناهج الدراسية للطلاب.. مشيرا إلى ان كل مكتب على مستوى المديريات سيتولى تسليم كل مدرسة حصتها من الكتب لتوزيعها على الطلاب.

تفقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني مطابع مؤسسة ١٤ اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة المؤقتة عدن.

وأثناء الزيارة قدم رئيس المؤسسة محمد باشراحيل، شرح حول اعمال إعادة التأهيل والصيانة بعد توقف المطابع وتعرضها للتلف والنهب.. موضحا إنه تم اعادة بناء وتصنيع الدواليب الكهربائية الخاصة للمطابع، واعادة الشبكة الكهربائية بشكل كامل من خارج المؤسسة، وصولا إلى المطابع من قبل الفريق الفني المختص الذي قام بإنجاز ٩٥% من العمل.

ومن المتوقع ان تبدأ المطابع بالعمل خلال اسبوع.

وأشاد الوزير بما تم انجازه من إعادة التأهيل، التي تمكن الصحيفة من معاودة الصدور ومواكبة العمل الحكومي والمؤسسي لقيادة الدولة في عدن.

وحث على مضاعفة الجهود لتقوم مؤسسة 14 أكتوبر بدورها المأمول، كمؤسسة صحفية وطنية، في رفد العمل الإعلامي الوطني المعزز لأداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتعزيز معركة استعادة الدولة، وتوحيد الصف الوطني.

رافقه خلال الزيارة نائب وزير الاعلام حسين باسليم ووكيل الوزارة ايمن ناصر.

دشن محافظ أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي اليوم، بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023م بمجمع الكويت التربوي.

وشدد المحافظ على توحيد جهود مكتب التربية والتعليم لتجاوز مختلف الصعوبات والعوائق التي تواجههم في تنفيد التقويم المدرسي، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتذليل كافة الصعوبات وتوفير أهم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي من شأنها تساعد على تعزيز مخرجات التعليم في المحافظة.

إلى ذلك ناقش المحافظ مع مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سقطرى الدكتور أحمد خلف، سبل تعزيز الخدمات الصحية بالمستشفي وما يُقدم من خدمات طبية لأبناء المحافظة.

واستمع الثقلي إلى شرح عن الأنشطة والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى في مختلف التخصصات الطبية، وما يشهده المستشفى من توسعة في العديد من الأقسام.

وأكد الثقلي حرص السلطة المحلية بالمحافظة على الإرتقاء بالخدمات الطبية التي تُقدم مستشفى خليفة في المحافظة وفي مختلف الجوانب.

