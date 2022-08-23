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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن امس اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق في الاحداث التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

الزبيدي يطلع على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في احداث شبوة



وتسلم اللواء الزبيدي تقريرا مفصلا من رئيس اللجنة وزير الدفاع تضمن نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي شبوة وحضرموت للقاء بكل الأطراف والجلوس معهم وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت اليها اللجنة بخصوص الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الأسبوع الماضي.

كما اطلع عضو مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإزالة اسباب التوتر وإعادة الامن والاستقرار إلى المحافظة.

وأشاد اللواء الزبيدي بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية في احتواء الموقف ووقف التصعيد، مشددا على أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوة وتعزيز جهودها في ترسيخ الامن والاستقرار في المحافظة التي تحظى بأهمية خاصة كمحافظة اقتصادية.

بدروه أعرب الفريق محسن الداعري وزير الدفاع رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي لمساندته المتواصلة للجنة وتذليل الصعاب امامها لإنجاح مهامها في إعادة الامن والاستقرار إلى محافظة شبوة ودعم جهود السلطات المحلية فيها.



ناقش رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، اليوم، مع مدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، سبل تطوير المنفذ والتحديات التي تواجه نشاطه.

واستعراض اللقاء، جملة الأعمال والمشاريع التطويرية في المنفذ والمعوقات التي يعانيها الميناء وتداخلات الصلاحيات مع الإدارات الموجودة في الميناء.

واكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، اهتمام وحرص قيادة الهيئة على مساندة كافة جهود إدارة منفذ الوديعة البري للارتقاء بمهامه وتجويد خدماته وذلك تنفيذًا لخطة وتوجيهات وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد الرامية إلى استعادة الدور الحيوي والاستراتيجي لكافة قطاعات وزارة النقل وفي مقدمتها قطاع النقل البري.

واشار شعفل، إلى أهمية المنفذ البري باعتباره يمثل رافدًا اقتصاديا هامًا وجسرًا بريًا يربط بلادنا بدول الجوار من الخليج العربي في مقدمتها المملكة العربية السعودية.. مشددًا على اهمية تطوير البنى التحتية للمنفذ وتوسعتها وادخال آليات عمل حديثة أسوة بدول الجوار والتي من شأنها الإسراع في إنجاز المهام وتقديم خدمات افضل والبدء بإيجاد آليات عمل رقمية تربط المركز الرئيسي للهيئة بكافة الفروع والموانىء البرية منها ميناء الوديعة البري.

إلى ذلك، ترأس رئيس الهيئة، اجتماعًا ضم مدراء العموم في المركز الرئيسي للهيئة..مستمعًا منهم إلى ايضاحات ومقترحات متعلقة بكيفية الإسهام في تحقيق عملية تطوير ميناء الوديعة واستعادة كافة صلاحياته الإدارية والإشرافية حسب قانون انشاء الهيئة، إضافة إلى آليات التواصل والعمل المشترك بين الإدارات العامة للهيئة وكافة الفروع والموانئ البرية التابعة لها، وبما يسهم في توحيد الجهود لضمان تكاملية العمل وتحقيق النجاح المأمول.

اكد محافظ شبوة عوض ابن الوزير، حرص قيادة السلطة المحلية على توفير وتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لعمل ونشاط الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

واستعرض محافظ شبوة خلال زيارته التفقدية إلى حقل العقلة النفطي ولقائه بإدارة الحقل والإدارة الإقليمية لشركة (OMV) النمساوية المشغلة للحقل، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في مواقع الحقول النفطية العاملة في المحافظة بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية.

من جانبها أكدت إدارة حقل العقلة النفطي، ان زيارة محافظ شبوة إلى الحقل ستكون عامل مساعد لإعادة إستئناف تصدير النفط من الحقل بعد توقفه بسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا..مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الحقل النفطي الهام في تنمية البلد وتطور اقتصاده.

إلى ذلك، شدد محافظ شبوة، خلال لقائه بعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في منطقة عياذ بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، وقائد محور عتق واللواء 30 مشاه العميد الركن عادل المصعبي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في كامل ربوع المحافظة ورفع وتائر التنمية فيها.