اخبار اليمن

افتتح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء مستشفى عدن العام، ومركز القلب، والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي الذي سيقدم خدمات مجانية لأكثر من 500 الف مواطن سنويا في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الاخرى. وكان في استقبال فخامة الرئيس بمقر المشروع وزير الصحة...

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