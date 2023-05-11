اخبار اليمن

عدن - سبأنت : استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الوفد العسكري رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة اللواء اركان حرب محمد اسماعيل عبدالفتاح، الذي يزور حالياً العاصمة المؤقتة عدن،...
ميليشيات الحوثي تختطف ٥٢ مواطنا من قرى بيت الخضر بمحافظة البيضاء
اختطفت ميليشيات الحوثي الارهابية منذ صباح امس 52 مواطنا بينهم اطفال من قرى ومناطق بيت الخضر في مديرية السوادية محافظة البيضاء. ميليشيات الحوثي تختطف ٥٢ مواطنا من قرى بيت الخضر بمحافظة البيضاء جاء ذلك خلال حملة عسكرية نفذتها الميليشيات الارهابية بأكثر من ٧٠ مركبة عسكرية حاصرت خلالها قرى ومناطق بيت...
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في عدن وفدًا عسكريًا مصريًا رفيع المستوى
استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الوفد العسكري رفيع المستوى لجمهورية مصر العربية برئاسة اللواء اركان حرب محمد اسماعيل عبدالفتاح، الذي يزور حاليًا العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات...
وزير التعليم العالي يطلع على أوضاع واحتياجات مرافق ومؤسسات الوزارة في وادي حضرموت
أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، بسيئون على أوضاع واحتياجات مرافق ومؤسسات الوزارة في وادي حضرموت. وزير التعليم العالي يطلع على أوضاع واحتياجات مرافق ومؤسسات الوزارة في وادي حضرموت وتعرف الوزير من وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء...
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يفتتح مستشفى عدن العام واعادة تأهيل مطار عدن ويدشن حزمة المشاريع السعودية في اليمن
افتتح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء مستشفى عدن العام، ومركز القلب، والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي الذي سيقدم خدمات مجانية لأكثر من 500 الف مواطن سنويا في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الاخرى. وكان في استقبال فخامة الرئيس بمقر المشروع وزير الصحة...